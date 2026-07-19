Ferrán Torres se convirtió en el protagonista de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, pues fue autor del gol que dio la victoria a la selección europea.

A raíz de este momento, más allá de su desempeño en el campo, la vida personal del delantero del FC Barcelona ha llamado la atención de millones de personas, especialmente por sus relaciones sentimentales.

El deportista de 26 años, originario de Valencia, terminó con su novia hace poco tiempo; descubre quién es Martina Hunter, la última novia de Ferrán Torres.

¿Quién es la última novia de Ferrán Torres, autor del Gol de España vs. Argentina en la final del Mundial?

Hasta hace unas semanas, el futbolista Ferrán Torres mantenía un romance con Martina Hunter, influencer catalana de 22 años. En Instagram, la joven acumula más de 58 mil seguidores, con quienes comparte contenido sobre estilo de vida, belleza y sus viajes.

Aunque nunca confirmaron públicamente su relación, fueron vistos juntos en Ibiza y compartieron indirectas en redes sociales. Sin embargo, en pleno Mundial se conoció su ruptura cuando ambos dejaron de seguirse en Instagram y TikTok, lo que confirmó el fin de su historia de amor.

Martina Hunter incluso publicó un mensaje en redes que decía “menos gimnasio y más psicólogo”, interpretado por sus seguidores como una indirecta hacia el jugador de España.

Hasta el momento, se desconoce si Ferrán Torres está saliendo con alguien o si tiene una nueva novia.

Otras novias que ha tenido Ferrán Torres, futbolista español

La única relación oficial que el futbolista Ferrán Torres ha tenido fue con Sira Martínez, hija del exseleccionador Luis Enrique y atleta ecuestre. Su noviazgo comenzó en 2021 y se hizo público en 2022, pero terminó en 2023 de manera amistosa.

Spanish professional footballer Ferran Torres and equestrian athlete Sira Martínez.



📷 2022. pic.twitter.com/qBsM92C93j — Dullah_theKing🎧 (@DullahTheking2) July 19, 2026

Posteriormente, en 2025, se le relacionó con Lucía Domenech, con quien fue visto en Barcelona y en eventos deportivos.

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