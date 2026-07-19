Argentina vs España: sigue lo más relevante de la final del Mundial 2026 EN VIVO

Luego de casi seis semanas de emociones y partidos, el estadio Nueva Jersey recibe a las selecciones de Argentina y España para jugar la esperada final de la Copa del Mundo 2026.
El juego esta entre una España que busca un segundo título y una Argentina que busca un bicampeonato. Miles de aficionados se encuentran a la espera de ver quien será al final, la selección que sea la vencedora.
En La Razón te contamos EN VIVO lo más relevante del partido final de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina.
Buenos Aires en Nueva York; Argentina tiene banderazo de salida previo a la final del Mundial
Inicia el esperado show de medio tiempo
Los artistas de este primer espectáculo de medio tiempo para el Mundial 2026 son:
- BTS
- Burna Boy
- Coldplay
- Gustavo Dudamel
- Justin Bieber
- Madonna
- PS22 Chorus
- Shakira
Termina el primer tiempo
Culmina la primera parte del partido entre Argentina y España; el marcador continúa en ceros
Primer cambio para Argentina
Nicolas Otamendi entra como cambio de Lisandro Martínez tras una presunta lesión del jugador argentino, quien sale amonestado de la cancha
Minuto 40
Lisandro Martínez se lleva la primera tarjeta amarilla del partido al cometer falta en contra Oyarzabal
Minuto 38
Oyarzabal se queda a nada de abrir el marcador a favor de España
Inicia pausa de hidratación
El marcador del partido continúa en ceros, en unos primeros minutos marcados por diversas jugadas, mientras los jugadores toman su primera pausa de hidratación.
Minuto 4
Yamal se queda a nada de meter gol, tras una jugada en los primeros minutos del partido
Suena el silbato y comienza el partido final de la Copa del Mundo
Con la emoción a flor de piel por parte de la afición comienza el partido en el que se decidirá quien levantará la copa del Mundial 2026.
Salen los jugadores de España y Argentina a la cancha
Los jugadores de ambas selecciones salieron a la cancha del Estadio Nueva Jersey para escuchar y entonar los himnos, mientras las banderas de ambas naciones permanecen extendidas en la final de la Copa del Mundial.
Inicia el protocolo de clausura para la final de la Copa del Mundo 2026
Con las banderas de todas las selecciones participantes de este Mundial, comienza a sonar el himno nacional de los Estados Unidos a cargo de Jennyfer Hudson.
¿Cuál es la alineación de España?
El once inicial de España es el siguiente:
- Unai Simón
- Pedro Porro
- Pau Cubarsí
- Aymeric Laporte
- Marc Cucurella
- Rodri
- Fabián Ruiz
- Álex Baena
- Dani Olmo
- Lamine Yamal
- Mikel Oyarzabal
¿Cuál es la alineación de Argentina?
El XI titular de la selección de Argentina quedó de la siguiente forma:
- Emiliano Martínez
- Gonzalo Montiel
- Cristian Romero
- Lisandro Martínez
- Nicolás Tagliafico
- Rodrigo De Paul
- Enzo Fernández
- Alexis Mac Allister
- Nicolás González
- Lionel Messi
- Julián Álvarez
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LMCT