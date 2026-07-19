Argentina vs España: sigue lo más relevante de la final del Mundial 2026 EN VIVO

España y Argentina se enfrentan en esta final de la Copa del Mundo

Luego de casi seis semanas de emociones y partidos, el estadio Nueva Jersey recibe a las selecciones de Argentina y España para jugar la esperada final de la Copa del Mundo 2026.

El juego esta entre una España que busca un segundo título y una Argentina que busca un bicampeonato. Miles de aficionados se encuentran a la espera de ver quien será al final, la selección que sea la vencedora.

En La Razón te contamos EN VIVO lo más relevante del partido final de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina.

Inicia el esperado show de medio tiempo

Los artistas de este primer espectáculo de medio tiempo para el Mundial 2026 son:

BTS

Burna Boy

Coldplay

Gustavo Dudamel

Justin Bieber

Madonna

PS22 Chorus

Shakira

Termina el primer tiempo

Culmina la primera parte del partido entre Argentina y España; el marcador continúa en ceros

Primer cambio para Argentina

Nicolas Otamendi entra como cambio de Lisandro Martínez tras una presunta lesión del jugador argentino, quien sale amonestado de la cancha

Lisandro Martínez de Argentina es reemplazado por Nicolas Otamendi tras sufrir una lesión ı Foto: Reuters

Minuto 40

Lisandro Martínez se lleva la primera tarjeta amarilla del partido al cometer falta en contra Oyarzabal

Lisandro Martínez de Argentina recibe una tarjeta amarilla por parte del árbitro Slavko Vincic tras una falta sobre el español Mikel Oyarzabal ı Foto: Reuters

Minuto 38

Oyarzabal se queda a nada de abrir el marcador a favor de España

Mikel Oyarzabal, de España, dispara a puerta antes de que Emiliano Martínez de Argentina detenga el disparo ı Foto: Reuters

Inicia pausa de hidratación

El marcador del partido continúa en ceros, en unos primeros minutos marcados por diversas jugadas, mientras los jugadores toman su primera pausa de hidratación.

Minuto 4

Yamal se queda a nada de meter gol, tras una jugada en los primeros minutos del partido

Emiliano Martínez de Argentina en acción mientras Lamine Yamal de España dispara ı Foto: Reuters

Suena el silbato y comienza el partido final de la Copa del Mundo

Con la emoción a flor de piel por parte de la afición comienza el partido en el que se decidirá quien levantará la copa del Mundial 2026.

Salen los jugadores de España y Argentina a la cancha

Los jugadores de ambas selecciones salieron a la cancha del Estadio Nueva Jersey para escuchar y entonar los himnos, mientras las banderas de ambas naciones permanecen extendidas en la final de la Copa del Mundial.

Sonaron los himnos de ambas naciones en el Estadio New Jersey ı Foto: Reuters

Inicia el protocolo de clausura para la final de la Copa del Mundo 2026

Con las banderas de todas las selecciones participantes de este Mundial, comienza a sonar el himno nacional de los Estados Unidos a cargo de Jennyfer Hudson.

¿Cuál es la alineación de España?

El once inicial de España es el siguiente:

Unai Simón

Pedro Porro

Pau Cubarsí

Aymeric Laporte

Marc Cucurella

Rodri

Fabián Ruiz

Álex Baena

Dani Olmo

Lamine Yamal

Mikel Oyarzabal

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Recordad sus nombres.



Este es nuestro 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 para la 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗜𝗔𝗟.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/qb5HVPeOXl — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 19, 2026

¿Cuál es la alineación de Argentina?

El XI titular de la selección de Argentina quedó de la siguiente forma:

Emiliano Martínez

Gonzalo Montiel

Cristian Romero

Lisandro Martínez

Nicolás Tagliafico

Rodrigo De Paul

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Nicolás González

Lionel Messi

Julián Álvarez

🤯🇦🇷 EL XI TITULAR DE ARGENTINA PARA JUGAR LA FINAL DEL MUNDO ANTE ESPAÑA. pic.twitter.com/Jdo8ApwWJQ — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 19, 2026

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LMCT