Messi y un legado de récords en 20 años

EL ESTADIO MetLife no se le dio a Lionel Messi vistiendo la camiseta de Argentina. Ayer perdió ahí su segunda final mundialista y hace una década exacta, en ese mismo escenario, fue subcampeón de la Copa América Centenario. Sin embargo, el legado que hizo en Copas del Mundo es impresionante y será muy complicado que otro futbolista lo iguale o supere.

Salvo que suceda algo extraordinario, el originario de Rosario jugó, a sus 39 años, su sexta y última edición del magno evento futbolístico, en la que dejó muchas marcas que quedarán vigentes por muchos años y torneos.

El Dato: LIONEL Messi fue expulsado al minuto de haber ingresado a la cancha, en su debut con Argentina.

Lionel Messi es el único futbolista que ha ganado el Balón de Oro en dos ocasiones (Brasil 2014 y Qatar 2022). Es el jugador con más juegos disputados (28), más minutos (2,489) y triunfos (18) en la historia de la justa.

El actual integrante del Inter Miami también tiene el récord de más duelos como capitán de la Albiceleste, con 21 cotejos. Es el único que le hizo gol a 15 distintas selecciones y en 11 ocasiones se llevó el premio a Jugador del Partido, un hecho que ninguna otra estrella del deporte más popular del orbe ha conseguido.

En Norteamérica 2026, Lionel Messi tuvo su mejor cosecha anotadora en Copas del Mundo, con ocho dianas, superando por una su cuota goleadora en Qatar 2022, donde guió a su selección a su tercer título mundial.

Fue el momento que Messi Cuccittini esperó desde Alemania 2006, su primera participación en la gran cita. Fue también la revancha de la final perdida en tiempos extra frente a Alemania, en Brasil 2014.

Ayer, España impidió que La Pulga engrandeciera todavía más su leyenda, pues una victoria de los sudamericanos hubiera convertido a Argentina en la tercera selección en coronarse en dos ediciones al hilo del certamen, algo que solamente han logrado Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962).

En el desarrollo del Mundial 2026, Messi se convirtió por momentos en el máximo goleador en la historia de la competencia. Al final de la misma, el argentino quedó ubicado en el segundo lugar, con 21 anotaciones, una menos que el francés Kylian Mbappé, quien registra 22 en tres ediciones.

Lionel Messi jugó nueve finales a nivel mayor con Argentina. Ganó cuatro, pues a la de Qatar 2022 se unen las de las Copas América de 2021 y 2024, además de la Finalissima de 2022. Perdió tres de Copa América, además de las de ayer y frente a Alemania, en 2014.