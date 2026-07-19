Así inició el show de Clausura del Mundial con IShowspeed, Post Malone y Swae Lee

Post Malone en el show de Clausura del Mundial 2026

La ceremonia de Clausura del Mundial 2026 comenzó con un gran show en el que los artistas Ishowspeed, Post Malone y Swae Lee emocionaron a los aficionados con su espectáculo.

El primero en salir al escenario fue Ishowspeed, el artista salió vestido de blanco sosteniendo un balón dorado. Interpretó el tema oficial FIFA llamado “World Cup (Champions)” haciendo alusión a la Copa del Mundo, esta es la segunda canción oficial del Mundial.

IShowSpeed en el show de clausura del Mundial 2026 ı Foto: AP

El artista estuvo acompañado de bailarines que interpretaron coreografías de ritmos afroamericanos.

El Influencer IShowSpeed en el show previo a la clausura del Mundial 2026 ı Foto: AP

Así fue la participación de Post Malone en la Clausura del Mundial 2026

Posteriormente salió Post Malone, quien es uno de los íconos de la música moderna de ese país. El cantante de pop, hip-hop, trap, R&B y Country apareció con un look de mezclilla, sombrero blanco y unas botas beige claro.

Primero interpretó “Chrome heartbreaker”, es un tema que combina country con urbano, algo muy típico del cantante de mezclar varios géneros musicales en una misma canción.

Luego, el artista sorprendió al cantar el tema Sunflower de la película Spider into the Spider verse.

Post Malone estuvo acompañado de Swae Lee, con quien originalmente interpreta esta canción.

Post Malone y Swae Lee en el show previo de la Clausura del Mundial 2026 ı Foto: AP

Este show fue un previo para la inauguración, todavía falta la participación de Shakira, Justin Bieber, BTS, Tom Cruise y muchos artistas más, pues se prevé que el show de medio tiempo tenga una duración aproximada de unos 17 minutos.

Por otra parte, también están considerados en el show los artistas que van a cantar los himnos nacionales de cada país: el de Estados Unidos lo interpreta Jennifer Hudson; el de Argentina lo canta María Becerra y el de España los interpreta Spanish Brass. Esta es la primera vez que la FIFA extiende por tanto tiempo el medio tiempo, superando la duración del medio tiempo del Super Bowl.

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