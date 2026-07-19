Matt Damon apareció en la transmisión oficial de la FIFA este 19 de julio, pues estuvo presente en el MetLife Stadium de Nueva Jersey donde se disputó la final de la Copa del Mundo en un partido llamativo entre España y Argentina.

El actor que interpreta a Odiseo en la nueva película de Christopher Nolan, La Odisea, llamó la atención al aparecer en el estadio junto a Luciana Bozán Barroso, su esposa quien llevaba los colores de Argentina.

El momento dio de qué hablar no solo por la aparición de la famosa pareja, sino porque en televisión, confundieron a Matt Damon con Brad Pitt, un momento que fue ampliamente replicado en redes sociales.

¿Quién es Luciana Bozán Barroso, la esposa argentina de Matt Damon?

Luciana Bozán Barroso es una productora argentina nacida en la provincia de Salta en 1976. Se sabe que en su infancia, la mujer vivió con sus abuelos mientras que sus padres trabajaban para mantener a la familia. Su interés por las artes surgió desde temprano y esto la llevó a obtener una licenciatura en Artes por una universidad local.

Tras graduarse, decidió hacer un cambio en su vida y se volvió azafata, donde conoció al empresario estadounidense Arbello Barroso, con quien se casó. El matrimonio no funcionó y ella se mudó a Miami, donde comenzó a trabajar como camarera.

Es conocida a nivel internacional por su matrimonio con el actor estadounidense y saltó a la fama tras conocer a Matt Damon en el año 2003, mientras que él rodaba la película ‘Stuck on you’.

The Odyssey star Matt Damon and Luciana Barroso at the #WorldCup final (📸: PMC) pic.twitter.com/RshPaFsXpi — Kalshi Film (@Kalshi_Film) July 19, 2026

Ella trabajaba como camarera, mientras que él huía de una multitud de fanáticos. La pareja se casó en 2005 y desde entonces han formado una familia sólida donde crían a cuatro hijas, incluyendo a Alexia, de un matrimonio anterior.

Luciana vive una vida discreta y fuera de foco, pero es ampliamente reconocida por influir profundamente en la vida del actor, transmitiéndole su cultura, el uso cotidiano del español y una gran pasión por la Selección Argentina.

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