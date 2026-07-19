‘Es difícil apostar contra Messi’, dice Trump desde el Estadio Nueva York Nueva Jersey

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistió este domingo al Estadio Nueva York-Nueva Jersey, sede de la final del Mundial 2026, donde evitó hacer un pronóstico sobre el resultado del encuentro, aunque admitió que considera complicado apostar en contra del capitán argentino, Lionel Messi, por el nivel que ha mostrado a lo largo del torneo.
Durante una entrevista con FOX Sports, el mandatario señaló que el delantero argentino ha protagonizado algunas de las jugadas más destacadas de la competencia, por lo que dejó entrever su admiración por el desempeño del campeón del mundo.
“Y es difícil apostar en contra de él. Creo que es muy difícil apostar en contra de Messi. Es genial”, dijo Trump.
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Trump recordó que el delantero argentino ejecutó recientemente un pase que calificó como “exactamente perfecto”. Asimismo, elogió la manera en que logró desprenderse de la marca de un defensor antes de concretar otra acción ofensiva, aunque no especificó en cuál partido.
Según Trump, ambas jugadas reflejan la precisión y calidad técnica del atacante argentino.
Trump evita elegir al mejor jugador de la historia
Por otra parte, el republicano evitó entrar de lleno en el debate sobre quién es el mejor futbolista de la historia.
En ese sentido, recordó que tuvo la oportunidad de ver jugar a Pelé durante su etapa con el New York Cosmos, experiencia que, dijo, le permitió apreciar el talento del histórico brasileño.
Asimismo, reconoció la trayectoria de Cristiano Ronaldo, a quien colocó junto a Messi entre las principales figuras del futbol moderno: “Messi es genial y Ronaldo es genial”, expresó.
Trump añadió que parte de su interés por el futbol proviene de su hijo Barron Trump, a quien describió como un gran aficionado al deporte y una fuente constante de información sobre los principales jugadores y selecciones.
Además, destacó que el Mundial 2026 reunió a otros futbolistas de primer nivel, pues, reconoció, varias selecciones cuentan con planteles de gran calidad.
Finalmente, el mandatario reveló que recientemente coincidió con Messi y recordó que también ha conocido a Cristiano Ronaldo.
Incluso bromeó sobre la vida que llevan ambos deportistas, al asegurar que “tienen una vida mucho más fácil que la mía” y que no le importaría intercambiar lugares con ellos “por un mes aproximadamente”.
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