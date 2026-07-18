CSP va a la final del Mundial por invitación de Donald Trump

La asistencia a la final del Mundial de Futbol está pronosticada en 80 mil personas, dentro del estadio abierto de MetLife Stadium, sede de los Giant y Jets de la NFL.

La Presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que asistirá este domingo a la final de la Copa Mundial de Futbol 2026, en la que las selecciones de Argentina y España disputarán el título en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey, Estados Unidos, tras recibir una invitación directa del presidente estadounidense Donald Trump.

Al concluir un evento en Playa del Carmen, Quintana Roo, la mandataria fue entrevistada por representantes de los medios de comunicación, ante quienes explicó que aceptó la invitación del mandatario estadounidense para acudir al encuentro deportivo.

“Es una invitación del presidente Trump”, respondió Sheinbaum Pardo al ser cuestionada sobre su viaje a Estados Unidos, al tiempo que reiteró que se trata de una invitación personal del presidente estadounidense.

La titular del Ejecutivo federal señaló que decidió asistir debido al carácter directo de la invitación.

Asimismo, informó que a la final también acudirá el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y adelantó que este sábado difundirá un mensaje para explicar con mayor detalle los motivos y el desarrollo de su viaje.

“Va a estar también el primer ministro Carney y mañana voy a grabar un mensaje con más detalle para todas y todos”, indicó.

Sheinbaum agregó que el viaje ya está organizado y que regresará a México para retomar sus actividades el lunes. “Ya apartamos los boletos. El lunes en la mañana ya estaremos aquí. Mañana grabamos un mensaje para informarles más detalles”, comentó.

La final del Mundial enfrentará a Argentina y España en el partido que definirá al campeón de la Copa del Mundo 2026, torneo que por primera vez es organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

La asistencia de la Presidenta se dará en un contexto de intensa relación bilateral entre México y EU, marcada por temas como seguridad, migración y comercio.

Hasta el momento, el Gobierno de México no ha informado si Claudia Sheinbaum sostendrá alguna reunión oficial con el presidente Donald Trump.