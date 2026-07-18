EU pide a México vía diplomática en carta sobre ICE; embajada revira: así se planteó

Batea EU reclamos de México por la muerte de paisanos a manos del ICE

Estados Unidos devolvió a México las cartas que la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum envió a Washington, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a los centros de detención de migrantes donde fallecieron migrantes mexicanos.

“(Michael) Kozak (alto funcionario y subsecretario de Estado Interino) devolvió las cartas de México que aspiran a dirigir las acciones del personal del Gobierno de Estados Unidos que opera en territorio soberano de Estados Unidos”, apuntó en su cuenta oficial de X la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.

El Dato: ANTE el director interino del ICE, el embajador planteó la necesidad de esclarecer cada caso de connacionales fallecidos y explorar mecanismos para evitar que se repitan

Al menos 18 migrantes mexicanos han fallecido en lo que va de año a manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), algunos bajo custodia y otros durante operativos.

La respuesta estadounidense se dio en el marco de una reunión entre Kozak y el nuevo embajador de México en EU, Roberto Lazzeri.

Desde inicios de esta semana, el diplomático ha participado en una serie de reuniones con distintos funcionarios en Estados Unidos en búsqueda de fortalecer la protección de los connacionales que se encuentran en ese país.

Además de la devolución de esas cartas, el representante recomendó al Gobierno de México compartir sus preocupaciones “a través de canales diplomáticos, como es habitual”.

18 mexicanos han fallecido bajo custodia o en operativos

Después de esto, la Embajada mexicana en Washington aseguró, a través de un comunicado, que “México toma nota de la devolución de dicha comunicación y constata que las preocupaciones que las motivaron han quedado formalmente planteadas por la vía diplomática, tanto en la reunión de hoy (ayer) como en los encuentros sostenidos durante la semana con el Departamento de Seguridad Nacional y el ICE”.

De acuerdo con la Embajada, el representante Roberto Lazzeri precisó a las autoridades de EU que las cartas estaban dirigidas exclusivamente a la empresa privada encargada de operar el centro de detención de Adelanto, con el propósito de exhortarla a cumplir los protocolos aplicables y garantizar el respeto pleno de los derechos humanos de las personas bajo su custodia.

Asimismo, sostuvo que la comunicación fue emitida en ejercicio de la función de protección consular prevista en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, tratado internacional del que México y Estados Unidos forman parte, y que se realizó con pleno respeto a las leyes e instituciones estadounidenses.

EL EMBAJADOR mexicano, Roberto Lazzeri (de negro), se reunió el jueves con el director interino del ICE, David Venturella (a su izquierda). ı Foto: Especial

Finalmente, la representación diplomática reiteró que México continuará dando seguimiento a los casos de connacionales fallecidos bajo custodia migratoria y mantendrá la coordinación con las autoridades estadounidenses.

“El Gobierno de México continuará trabajando bajo los principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación”, concluyó la Embajada.

El intercambio se dio a partir de la respuesta mexicana a las muertes de paisanos que no han cesado durante el gobierno de Donald Trump. La SRE puso en marcha varias acciones simultáneas de protesta: una denuncia ante el Departamento de Justicia estadounidense y ante las fiscalías estatales donde ocurrieron estas muertes.

México también se comunicó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y envió cartas “de cese y desistimiento” a los centros de detención gestionados por entidades privadas. Este conjunto de acciones formaron los primeros pasos formales para la presentación de acciones penales.

Las tensiones bilaterales en materia migratoria escalaron con la muerte del migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo, el pasado 7 de julio, en Houston, durante un operativo del ICE, uno de sus agentes le disparó bajo el argumento de actuar por “defensa personal”.

ADHERIDO. Desde México, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que el Poder Legislativo se sumó formalmente al requerimiento presentado por la SRE ante la Oficina del Alto Comisionado de la ONU-DH para que dé seguimiento a las muertes mexicanos bajo custodia del ICE.

En una carta dirigida al alto comisionado Volker Türk, el también coordinador de Morena expresó el respaldo de San Lázaro a la acción emprendida por el Gobierno de México, y solicitó que la ONU supervise estos hechos, formule recomendaciones y contribuya al esclarecimiento de las presuntas violaciones a los derechos humanos.

“La defensa de las personas mexicanas en el exterior constituye una responsabilidad irrenunciable del Estado mexicano y un deber compartido por sus instituciones. Frente a la pérdida de vidas humanas, a las denuncias de uso excesivo de la fuerza y a las posibles vulneraciones de derechos humanos, guardar silencio o permanecer indiferente no es una opción”, sostuvo.

TESTIGOS CONTRADICEN A AGENTES

TRES HOMBRES que afirman haber presenciado el tiroteo mortal de un ciudadano mexicano a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), afirmaron que la versión de la agencia sobre lo sucedido “es simplemente falsa”.

En conferencia de prensa, Hugo Balderas-Ibarra, abogado de José Trinidad Rojas, Daniel Tirado Pantoja y Víctor Salgado (hermano de Lorenzo), señaló que los tres coincidieron que el agente federal que disparó nunca estuvo delante de la camioneta de la víctima, como dijo la agencia.

Tras el tiroteo, los funcionarios de inmigración declararon que atacaron a Salgado Araujo por confundirlo con otra persona. Añadieron que un agente le disparó mortalmente cuando intentó usar su vehículo como arma contra él.

“Puedo asegurarles con total convicción que la versión de los hechos que dan mis clientes difiere enormemente de la que presentan los agentes del ICE. Mis tres clientes reiteraron que en ningún momento hubo un agente parado frente al vehículo, ni se expuso a ningún agente al peligro. Eso es simplemente falso“, declaró el litigante a los medios de comunicación.

El abogado también aseguró temer que sus clientes se vean obligados a firmar documentos de deportación en un intento por impedir que testifiquen en el tribunal sobre lo sucedido: “Es fundamental que preservemos la integridad de esta investigación. Todo eso se perderá si son deportados”.