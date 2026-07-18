Descartan bloqueo a las hortalizas nacionales por infecciones en EU

GCMA informó que la cadena Taco Bell dejó de usar verdura en sus productos

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos vincularon el brote de ciclosporiasis, que produce diarrea explosiva, a lechuga iceberg servida en restaurantes de comida rápida de la cadena Taco Bell, además, esta investigación es dirigida al proveedor del insumo procesado y no es vinculante al producto ni al campo mexicano, indicó el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

La Administración de Alimentos y Medicamento estadounidense (FDA, por sus siglas en inglés), en trabajo conjunto con el proveedor identificado, incrementó la inspección fronteriza de la lechuga iceberg (también llamada crujiente o bola), con la capacidad de restringir el acceso mediante “import alerts” o detención sin examen físico a proveedores específicos; sin embargo, la GCMA detalló que esto no implica un cierre total de frontera a este producto.

El Dato: El volumen total de exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos de lechuga iceberg, entre enero y junio de este año, mantuvo 96.2 por ciento del total.

Lo anterior toma relevancia ya que la lechuga investigada como fuente del brote fue trazada comercialmente a México, “pero la información disponible no permite concluir que todos los casos nacionales provengan de México, que la contaminación haya ocurrido en el campo mexicano, que la producción estadounidense o canadiense esté descartada como posible fuente, ni que las exportaciones mexicanas de lechuga estén suspendidas”, especificó el grupo consultor en un comunicado.

Además, durante el primer semestre de este año, las exportaciones mexicanas de lechuga tipo iceberg o bola hacia los Estados Unidos fue de 55 mil toneladas, lo que representó 48 millones de dólares, por lo que la GCMA consideró oportuno que la FDA publique el nombre del proveedor, productor y empacadora, así como región y fechas de cosechas.

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Esto, para evitar afectaciones a la totalidad de la cadena de exportación de este producto, agregó el grupo, y solicitó la adición de“una aclaración expresa de que la medida no aplica a toda la lechuga mexicana”, puesto que “el foco es un producto y un eslabón concretos de la cadena, no una categoría ni el conjunto de la producción de un país”, refirió la GCMA.

Con cierre al 17 de julio, el grupo consultor indicó que la FDA enumeró mil 644 casos de personas contagiadas y 94 hospitalizaciones por ciclosporiasis, aunque sin contabilizar ninguna muerte; quienes se encuentran infectados con este parásito intestinal muestran síntomas como diarrea acuosa, pérdida de apetito y peso, cólicos, náusea y fatiga.

ACCIONES PREVENTIVAS. La Secretaría de Salud indicó que, tras este brote de ciclosporiasis y la información revelada por la FDA, mantiene en activo un grupo técnico interinstitucional para adoptar las adecuadas medidas preventivas.

Esta acciones, coordinadas con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), serán de vigilancia y operación sanitaria, “bajo un carácter estrictamente preventivo”, para el cual existe un continuo intercambio de información con la FDA, detalló la Secretaría de Salud.

Expertos no descartan que el parásito llegue al país; llaman a la prevención

| Por Claudia Arellano |

Mientras la Administración de Alimentos y Medicamento de Estados Unidos (FDA) busca el origen de la contaminación que ha enfermado a cerca de 5 mil personas en Estados Unidos, el infectólogo Alejandro Macías alertó que el parásito ya se presenta ocasionalmente en México y podría incrementarse por el intercambio comercial entre ambos países.

“Es muy probable que también lo vayamos a tener en México; no hay que caer en pánico ni mucho menos, pero siempre el llamado a prevenir es fundamental”, dijo el infectólogo.

El especialista consideró inevitable que, debido al intenso intercambio de alimentos entre ambos países, hay una alta probabilidad de que puedan registrarse contagios en territorio nacional.

Para Alejandro Macías, el problema no radica únicamente en la intensidad de los síntomas, sino en la dificultad para detectar el parásito.

EL ORGANISMO parasitario requiere madurar cerca de una semana y contamina principalmente el agua de riego que abastece cultivos de vegetales de hoja verde ı Foto: Especial

“Es una diarrea explosiva. Es muy poco probable que las personas con esta enfermedad puedan llegar al baño y, cuando llegas ahí, pues estallas literalmente; a veces no te da tiempo”, explicó.

El infectólogo añadió que la enfermedad puede representar un riesgo mayor para personas inmunodeprimidas, como pacientes con cáncer o con VIH, además de que suele prolongarse por semanas.

“No es como cualquier diarrea que se quite en dos o tres días. Esto persiste. El problema es que los laboratorios no suelen identificarlo; si no le dices al laboratorio que lo busquen específicamente, lo más probable es que no lo vayan a identificar”, advirtió.

También señaló que este padecimiento no responde a los tratamientos habituales para otras infecciones intestinales y que su diagnóstico requiere solicitar de manera específica la búsqueda del parásito Cyclospora en el laboratorio, ya que no suele detectarse en los estudios parasitoscópicos convencionales.

De acuerdo con el especialista, el parásito puede contaminar fuentes de agua utilizadas para riego después de ser eliminado por una persona infectada. Posteriormente, puede llegar a alimentos que se consumen crudos.

Entre los productos que mencionó se encuentran lechuga, cilantro, perejil, fresas, frambuesas, cebollines y albahaca, especialmente cuando se consumen frescos y sin cocción.

El especialista también señaló que, aunque la Dirección General de Epidemiología ya mantiene el tema en el radar, en México no existe evidencia de un brote nacional. Agregó que el parásito ya circula de forma esporádica en el país y que algunos casos pueden presentarse durante temporadas de lluvia y calor.

“En México, ese parásito tiene sus estaciones porque madura más fácilmente en el ambiente cuando hay lluvias, humedad y calor”.

El infectólogo recomendó que las personas que presenten una diarrea persistente, explosiva o que dure más de dos o tres días acudan con un médico para recibir valoración.