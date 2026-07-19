Mundial 2026: ¿Cuántas finales de Copa del Mundo ha disputado Lionel Messi?

Lionel Messi celebra el triunfo de Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

Lionel Messi es una de las mayores estrellas en la historia del futbol de Argentina y con más finales de Copas del Mundo en su carrera futbolística, logrando este hito con el partido que dispute en Nueva York ante España.

El astro argentino tuvo su primera aparición en un partido por el título del Mundial en la edición de Brasil 2014, cuando se enfrentó a Alemania. Lamentablemente, la Albiceleste cayó derrotará en esa final con un solitario gol de Mario Gotze en el tiempo de compensación.

¿Cuántas finales del Mundial ha jugado Lionel Messi?

Se espera que Lionel Messi dispute los 90 minutos en la final de Norteamérica 2026 ante España e iguale un récord que le pertenece a la figura brasileña Cafú.

El delantero del Inter Miami disputó su tercera final de Copa del Mundo. La primera ocurrió en Brasil 2014, después ganó el título en Qatar 2022 y por último en Norteamérica 2026 cerró una brillante carrera con su tercer encuentro por el título del torneo de la FIFA.

En las tres finales que registra el astro argentino en su carrera jugó los 90 minutos para ayudar a su equipo en la búsqueda del título mundial, además de que marcó gol en una de ellas.

De fracasar a ganar múltiples títulos con Argentina

Antes del 2021, los logros de Lionel Messi con la Selección de Argentina solo eran en categorías inferiores, al ganar la Copa del Mundo Sub-20 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

Sin embargo, ese mismo año, el delantero rosarino levantó su primera Copa América con Argentina, en 2022 fue campeón del mundo y ganó la Finalissima y por último en 2024 se convirtió en bicampeón de la Copa América.

Con todos los logros que ya presume en su carrera, Lionel Messi se coloca entre los mejores tres jugadores en la historia de Argentina, ya que a nivel de clubes también suma títulos importantes, como LaLiga de España y la Champions League.

DCO