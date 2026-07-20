España, superior; destrona a Argentina

Se impuso la Furia Roja en Norteamérica.

España logró vencer a Argentina en la final del Mundial 2026 con un solitario gol de Ferran Torres en el segundo tiempo de la prórroga y la escuadra de Luis de la Fuente bordó la segunda estrella de la selección nacional en su historia, en la cancha del llamado Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

El partido arrancó con ambos equipos priorizando defender su marco y buscando jugadas por las bandas, pero las dos defensas estaban tan bien paradas en el terreno de juego que fue difícil que el marcador se abriera en los primeros 45 minutos.

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Lamine Yamal tuvo un disparo al minuto 3 de juego, pero el remate fue tapado por Lisandro Martínez y la pelota se la terminó quedando Emiliano Martínez para evitar la caída de su marco. Después de eso, La Roja comenzó a ser mucho mejor en el campo que la Albiceleste.

El Tip: TRAS LA DERROTA de Argentina, Italia y Brasil siguen siendo las únicas selecciones bicampeonas de la Copa del Mundo

Pasando los 17 minutos, la joya del Barcelona volvió a aparecer en el encuentro para exigir al Dibu Martínez, pero sin encontrar la red rival. Argentina estaba bien plantado en su campo, pero intentaba llegar al arco de Unai Simón con trazos largos por las bandas.

El compromiso comenzó a calentarse con varias entradas fuertes en la banda derecha; los protagonistas fueron Lamine Yamal y Alexis Mac Allister, quienes hicieron saltar a las bancas. Fuera del campo había otra pelea aparte entre las aficiones. La Marea Roja no dejaba de alentar a sus jugadores con diferentes cánticos y uno de los más llamativos fue el “tiene miedo, Argentina tiene miedo”, mientras los sudamericanos entonaban sus porras ya conocidas como la de “muchachos”.

Tras la primera pausa de hidratación, España comenzó a ser mejor en el terreno de juego, metiendo a Argentina en su propio campo para tener más oportunidades de peligro y así sucedió. Mikel Oyarzabal recibió la esférica sólo en los linderos del área y sacó un disparo que quedó en las manos del Dibu.

10 tantos hizo Mbappé, el líder de goleo

La siguiente jugada de peligro llegó al 42′, cuando Marc Cucurella se atrevió a disparar desde fuera de los 16.50 y su remate salió desviado por al costado izquierdo.

Las malas noticias para Lionel Scaloni se presentaron en la recta final de la primera parte, cuando Lisandro Martínez, el defensa central que fue titular en toda la Copa del Mundo, se tiró al césped con visibles molestias en el muslo derecho y salió de cambio. En su lugar entro Nicolás Otamendi.

La paridad se mantuvo toda la primera parte y en el arranque de la parte complementaria, La Furia Roja no dejaba de asfixiar con su intensidad a la Albiceleste. Al minuto 64 apareció Dani Olmo con un disparo en la frontal del área que terminó en los dominios de Emiliano Martínez.

Lamine Yamal comenzó a desplegar su magia en el campo de juego y al minuto 66 llegó a línea de fondo para meter un centro que cabeceó Ferran Torres dentro del área, pero el guardameta argentino volvió a salvar su marco.

EL ARIETE festeja su tanto, ayer. ı Foto: Especial

Pau Cubarsí intentó la misma jugada que le dio el gol de la victoria a España contra Bélgica. El joven futbolista del Futbol Club Barcelona sacó un remate en los linderos del área que detuvo el Dibu Martínez, sin embargo, el guardameta dejó el rebote y Mikel Merino intentó mandar al fondo de las redes la pelota con la cabeza, pero la de gajos pasó de largo.

La desesperación de España era el mejor aliado de Argentina. El cuadro europeo comenzó a buscar como fuera el gol de la victoria, pero cada que pasaban los minutos, La Roja erraba sus intentos sobre el marco de Martínez.

Enzo Fernández se convirtió en el villano para Argentina en la recta final del partido. El futbolista del Chelsea cometió una dura falta sobre Pau Cubarsí, por lo que se ganó su segunda tarjeta amarilla y con ello la expulsión del encuentro, dejando a Argentina con 10 hombres en el campo.

El Dibu Martínez fue el mejor jugador de Argentina durante todo el partido y en la última jugada del cotejo, el guardameta del Aston Villa detuvo el disparo de Yamal que iba con dirección al ángulo izquierdo.

En el arranque de la parte complementaria, el equipo dirigido por Luis de la Fuente seguía con la presión alta y Pedri mandó un centro preciso al área, el cual cabeceó Nico Williams, pero Emiliano Martínez volvió a mandar la pelota fuera de su marco.

España se había ido al frente al minuto 95 de juego, tras un disparo de Nico Williams y un rechace de Emiliano, pero el silbante marcó una falta previa sobre Nicolás Otamendi y la anotación no subió al marcador.

Como lo venía trabajando, España logró ponerse arriba en el marcador en el arranque de la segunda parte de la prórroga. Ferran Torres aprovechó un rebote en el área y con un remate con la pierna derecha venció el marco de Emiliano Martínez para levantar de su butaca a todos los aficionados con camiseta de La Roja.

Al final, el equipo de Luis de la Fuente logró mantener la posesión de la pelota en los últimos minutos, pero sufrió con dos jugadas de peligro por parte de Argentina. En cuanto el cronómetro marcó el minuto 125, el árbitro hizo sonar su silbato y la euforia española se desbordó en las tribunas y en el terreno de juego.

La Roja levantó la Copa FIFA por segunda vez. El premio económico otorgado a la Real Federación Española por la coronación de su selección en Norteamérica es de 51 millones de dólares.

Messi y un legado de récords en 20 años

Por Enrique Villanueva

EL ESTADIO MetLife no se le dio a Lionel Messi vistiendo la camiseta de Argentina. Ayer perdió ahí su segunda final mundialista y hace una década exacta, en ese mismo escenario, fue subcampeón de la Copa América Centenario. Sin embargo, el legado que hizo en Copas del Mundo es impresionante y será muy complicado que otro futbolista lo iguale o supere.

Salvo que suceda algo extraordinario, el originario de Rosario jugó, a sus 39 años, su sexta y última edición del magno evento futbolístico, en la que dejó muchas marcas que quedarán vigentes por muchos años y torneos.

El Dato: LIONEL Messi fue expulsado al minuto de haber ingresado a la cancha, en su debut con Argentina.

Lionel Messi es el único futbolista que ha ganado el Balón de Oro en dos ocasiones (Brasil 2014 y Qatar 2022). Es el jugador con más juegos disputados (28), más minutos (2,489) y triunfos (18) en la historia de la justa.

El actual integrante del Inter Miami también tiene el récord de más duelos como capitán de la Albiceleste, con 21 cotejos. Es el único que le hizo gol a 15 distintas selecciones y en 11 ocasiones se llevó el premio a Jugador del Partido, un hecho que ninguna otra estrella del deporte más popular del orbe ha conseguido.

En Norteamérica 2026, Lionel Messi tuvo su mejor cosecha anotadora en Copas del Mundo, con ocho dianas, superando por una su cuota goleadora en Qatar 2022, donde guió a su selección a su tercer título mundial.

LA PULGA llora tras la caída, ayer. ı Foto: Especial

Fue el momento que Messi Cuccittini esperó desde Alemania 2006, su primera participación en la gran cita. Fue también la revancha de la final perdida en tiempos extra frente a Alemania, en Brasil 2014.

Ayer, España impidió que La Pulga engrandeciera todavía más su leyenda, pues una victoria de los sudamericanos hubiera convertido a Argentina en la tercera selección en coronarse en dos ediciones al hilo del certamen, algo que solamente han logrado Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962).

En el desarrollo del Mundial 2026, Messi se convirtió por momentos en el máximo goleador en la historia de la competencia. Al final de la misma, el argentino quedó ubicado en el segundo lugar, con 21 anotaciones, una menos que el francés Kylian Mbappé, quien registra 22 en tres ediciones.

Lionel Messi jugó nueve finales a nivel mayor con Argentina. Ganó cuatro, pues a la de Qatar 2022 se unen las de las Copas América de 2021 y 2024, además de la Finalissima de 2022. Perdió tres de Copa América, además de las de ayer y frente a Alemania, en 2014.

Gaitas y olés acompañan el festejo español desde México

| Por Elizabeth Hernández |

España conquistó su segunda estrella mundialista después de una final que prolongó la tensión hasta el tiempo extra para estallar en una celebración que comenzó entre manteles gallegos y terminó al pie de la fuente de la Cibeles, en la colonia Roma. Cientos de aficionados convirtieron ese rincón de la Ciudad de México en punto de encuentro para festejar un triunfo que borró, por unas horas, distancias, acentos y diferencias políticas.

Pan recién horneado, mariscos y mantequilla marcaron el ambiente en la Casa Gallega, donde las mesas se ocuparon al filo de la una de la tarde. Familias enteras, jóvenes y adultos mayores portaban la camiseta de la Furia Roja mientras buscaban un lugar frente a las pantallas.

El Dato: Los ecos de la victoria de la selección española también alcanzaron pantallas gigantes en el Zócalo capitalino y congregaciones en el Ángel de la Independencia.

La puntualidad del partido impuso el ritmo en el ambiente del restaurante. Entre porciones de tortilla española y empanadas, la pelota comenzó a circular. Cada avance levantaba murmullos, los intentos frente al arco provocaban gritos y las intervenciones de Emiliano Dibu Martínez arrancaban golpes sobre las mesas. El portero cerró una y otra vez el camino hacia el título, mientras los seguidores alternaban aplausos con gestos de frustración.

Las faltas elevaron el tono. Hombres y mujeres se incorporaban de sus sillas para reclamar tarjetas que el árbitro tardó en mostrar. Algunos extendían los brazos hacia las pantallas, otros discutían las decisiones con los de sus compañeros de equipo. Meseros con platos en las manos sorteaban aquel movimiento como si atravesaran un medio campo congestionado.

Nada permitía distinguir la procedencia de los asistentes en el salón. El acento afrancesado de un catalán de edad avanzada convivía con la voz brusca y breve de una adolescente que gritaba el nombre del país Vasco, tierra de sus padres. En torno a ambos, resonaban expresiones de distintas regiones, mezcladas a los colores rojo y amarillo en los minutos más decisivos.

La paella acompañó el cierre de la primera mitad y los callos al estilo madrileño llegaron durante el complemento. Sobre la cancha, el marcador mantuvo la incertidumbre. En el comedor, las conversaciones se concentraron en los cambios, la resistencia argentina y las oportunidades que España no conseguía consolidar.

Cuando concluyó el periodo regular, el festejo quedó aplazado y la agonía recibió media hora adicional. Las copas de vino reemplazaron algunos platos, la crema catalana apareció como último respiro y los cánticos comenzaron a imponerse sobre cualquier charla. “Olé, olé, olé” y “a por ellos” acompañaron cada recuperación, desborde o aproximación al área.

El alivio llegó desde los pies de Ferran Torres. Su anotación rompió la tensión acumulada frente a las pantallas y desató abrazos entre personas que, apenas unas horas antes, no se conocían. Hubo puños en alto, lágrimas y llamadas apresuradas a familiares del otro lado del Atlántico.

Tras el pitido final, las servilletas volaron por encima de las mesas y la segunda Copa del Mundo dejó de ser una posibilidad. España volvía a proclamarse campeona, mientras sus seguidores en México respondían con saltos, porras y banderas desplegadas entre las sillas. Los últimos minutos de angustia cedieron ante un ruido continuo que rebasó los muros del establecimiento.

Una estudiantina con traje de callejoneada irrumpió entonces en el salón. Mandolina, guitarra y pandereta sustituyeron las discusiones tácticas. A cada “¡Que viva España!”, la multitud respondía “¡Que viva!”, mientras una bota de vino circulaba entre aficionados que aún conservaban la mirada fija en las repeticiones del gol.

Pero la fiesta no cabía ya en aquel comedor. Familias y grupos de jóvenes salieron hacia el corazón madrileño de la capital mexicana. Desde distintos puntos de la colonia Roma, camisetas de varias épocas avanzaron con un mismo destino. Algunas llevaban nombres de figuras actuales; otras recordaban a las generaciones anteriores de la selección nacional española.

En pocos minutos, la réplica de la fuente de la Cibeles quedó rodeada por insignias nacionales, espuma, bombos y porras. El monumento trasladó a México una tradición asociada con los grandes festejos futbolísticos de Madrid. Las banquetas se llenaron y el tránsito perdió espacio.

La victoria permitió que esos símbolos compartieran el mismo perímetro, aunque las consignas revelaron desacuerdos sobre la monarquía o el gobierno del presidente Pedro Sánchez.

Ser español, con sus identidades regionales y posiciones contrapuestas, formó parte de una celebración que, por momentos, unificaba y después devolvía las diferencias. Unos gritaban vivas al rey, otros respondían con mensajes políticos, y muchos más preferían concentrarse en el resultado deportivo. La segunda estrella permanecía como punto común.

La noche cayó sobre la Cibeles, pero nadie parecía dispuesto a marcharse. A miles de kilómetros de España, familias enteras abrazaron una victoria que también les devolvió, por unas horas, los sonidos y afectos de la tierra que dejaron atrás pero que los unió en esperanza.

Bajo las banderas ondeó algo más que un campeonato. Estaban Cádiz, Galicia, Asturias, Cataluña y el país Vasco, reunidos en una glorieta mexicana. Cuando el mariachi tocó El Rey, algunos cantaron con la voz quebrada. La segunda estrella brillaba lejos de casa, aunque esta tarde la distancia pareció desaparecer.

Se repartirán premios históricos a selecciones

| Redacción |

La Copa del Mundo de 2026 repartirá una bolsa de premios sin precedente entre las 48 selecciones participantes. La FIFA confirmó que el equipo campeón recibirá 51 millones de dólares, mientras que el subcampeón obtendrá 34 millones, dentro de un fondo total de 871 millones de dólares, la cifra más alta en la historia del torneo.

Además del trofeo y, por primera vez, anillos de campeón. España se llevará el premio económico más importante otorgado en una Copa del Mundo. La FIFA incrementó el fondo para esta edición y añadió más de 100 millones de dólares en abril, después de que varias federaciones, principalmente europeas, solicitaran apoyo adicional para cubrir los elevados costos de un torneo que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá.

El Tip: Después de que Donald Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, les entregaran el trofeo, el magnate se colocó junto al equipo español mientras festejaban.

Todos los equipos clasificados recibirán recursos económicos. Cada una de las 48 federaciones cobrará al menos 12.5 millones de dólares. De esa cantidad, 10 millones corresponden a la participación en la fase de grupos y 2.5 millones están destinados a cubrir la preparación y los entrenamientos previos al torneo.

Los premios aumentan conforme avanzaron las selecciones. Los equipos que llegaron a octavos de final recibirán 16 millones de dólares; los que llegaron a cuartos obtendrán 20 millones cada uno; el cuarto lugar ganará 28 millones; el tercero, recibirá 30 millones, y el subcampeón, cobrará 34 millones de dólares.

El campeón percibirá 51 millones de dólares, una cantidad superior a los 42 millones que recibió Argentina tras conquistar el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, la cifra es menor a los 115 millones de dólares que obtuvo el Chelsea como campeón del Mundial de Clubes de 2025.

10 mdd cobrará cada equipo del puesto 33 al 48

Además del dinero de premios, la FIFA cubrió diversos gastos logísticos de las delegaciones. El organismo pagó vuelos de ida y vuelta en clase ejecutiva, hospedaje y manutención para grupos de hasta 50 personas, desde cinco noches antes del debut de cada selección y hasta una noche después de su eliminación.

También asumió el costo de traslados internos para las delegaciones y proporcionó vehículos, incluido un camión para transportar el equipamiento. El trofeo original de la Copa del Mundo sólo se utilizó durante la ceremonia de premiación. Los campeones recibirán una réplica bañada en oro.

Por su parte, el Consejo de Europa pidió a la FIFA fortalecer la integridad del torneo rumbo a la Copa del Mundo de 2030. Su secretario general, Alain Berset, expresó preocupación por temas como la suspensión de la sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun, el patrocinio de un mercado de predicciones y la influencia política en decisiones relacionadas con el torneo.

En una carta dirigida a la FIFA, Alain Berset propuso iniciar un diálogo para construir un marco más sólido de integridad antes del Mundial de 2030, que se celebrará en España, Portugal y Marruecos, con partidos inaugurales en Argentina, Paraguay y Uruguay.