La BBC te hace vibrar con el mejor VIDEO del Mundial 2026 al reunir los momentos más emocionantes del torneo

Recién terminado el Mundial 2026, la BBC publicó un espectacular video de cinco minutos de duración en el que reúne los mejores momentos e historia del torneo que se llevó a cabo en Norteamérica, donde España alzó su segundo título del orbe al imponerse en la final a Argentina.

Alex Ewing, editor de la BBC, fue el encargado de realizar el espectacular montaje que está acompañado al ritmo de “Sweet Child O’Mine”, uno de los grandes éxitos de la banda estadounidense Guns N’ Roses.

Pleasure making @BBCSport's World Cup closing montage with @editor_drs. See you in 4 years pic.twitter.com/MMUx8IkvNk — Alex Ewing (@alexewing_) July 19, 2026

El video de la Corporación Británica de Radiodifusión va desde la inauguración en el Estadio Azteca, donde se hizo viral el momento en el que la afición arrojó sombreros previo al duelo entre México y Sudáfrica, hasta que Rodri levanta la Copa FIFA, rodeado de sus compañeros en el Estadio MetLife, después de la coronación de España sobre Argentina.

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BBC recuerda triunfo de Inglaterra en el Estadio Azteca

Uno de los mejores momentos y partidos del Mundial 2026 se vivió en el Estadio Azteca con el México vs Inglaterra, encuentro en el que hubo goles, expulsiones, drama e incluso lluvia.

La BBC le dedica un momento al sufrido triunfo del equipo de la Rosa sobre el Tricolor en el Coloso de Santa Úrsula, donde el delantero y goleador Harry Kane terminó sin voz tras el final del juego.

Noruega y Cabo Verde, entre los momentos inolvidables del Mundial

El remo vikingo de los jugadores de Noruega después de cada una de sus victorias en el Mundial 2026 también tiene un espacio en este fenomenal clip de la BBC.

Cabo Verde, la gran revelación del certamen en Norteamérica, tampoco podía quedarse en el recuento de lo más destacado de la competencia.

Los festejos de la afición de Escocia por su único triunfo en la Copa del Mundo 2026 y el llanto de Lionel Messi después de la agónica victoria sobre Egipto en octavos de final también

Lamine Yamal, protagonista final en montaje de la BBC

Lamine Yamal ocupa un espacio importante en los últimos momentos del video de la BBC, que muestra el rezo del jugador del Barcelona antes de la final contra Argentina y su posterior celebración tras la coronación de España en Nueva Jersey.

El joven extremo de 19 años de edad no sobresalió tanto en el Mundial 2026, pues solamente registró un gol y una asistencia. Sin embargo, su desempeño en la cancha también fue importante para que España llegara hasta la gran final y alzara la Copa FIFA por segunda vez en su historia.

EVG