México siempre cumple como sede

MÉXICO y su gente se robaron el cariño de los visitantes

Cerró el telón de la Copa del Mundo más grande y ambiciosa de la historia. Por primera vez tres países unieron fuerzas para albergar un récord de 104 partidos divididos en 16 ciudades, de las cuales no hay objeción en que México fueron las más futboleras, demostrando que siempre está a la altura del reto.

Tras albergar los Mundiales en 1970 y 1986 de manera solitaria, México alternó la localía en este certamen con Estados Unidos y Canadá, siendo la primera vez en 23 ediciones que se realiza en tres países al mismo tiempo; pero los reflectores prendieron en verde, blanco y rojo todo el tiempo.

MÉXICO y su gente se robaron el cariño de los visitantes ı Foto: Mexsport

A nivel organización, el Estadio Azteca se convirtió en tres veces mundialista, el primero en la historia en tener este honor. También, fue el inmueble que más juegos albergó del país durante Norteamérica 2026.

Además del campo de la Ciudad de México, el Estadio Akron y el Estadio BBVA fueron las sedes de México. En total, entre los tres inmuebles, 786 mil 766 aficionados se dieron cita en los recintos aztecas, con llenos abrumadores y grandes duelos.

MÉXICO y su gente se robaron el cariño de los visitantes ı Foto: Mexsport

El Mundial 2026 también significó una gran derrama económica. Tan sólo en la CDMX se registraron ingresos superiores a los 2 mil 609 millones de pesos. Mucho de esta ganancia se debe a los más de 1.1 millones de turistas durante el campeonato.

De acuerdo con The Competitive Intelligence Unit, México proyecta un impacto de 2,570 millones de dólares.

MÉXICO y su gente se robaron el cariño de los visitantes ı Foto: Mexsport

No hay duda de que México puede albergar una Copa del Mundo, aunque tendría que ir tras la candidatura para la edición de 2038. Para esa edición hay varios puntos a considerar, como que no habría apoyo de otros países.

Pese a que en números y en el sentir de los aficionados, México fue la mejor opción para vivir la Copa del Mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó que en el futuro quiere que el torneo regrese a su país, pero ahora sin mexicanos y canadienses como coanfitriones.

MÉXICO y su gente se robaron el cariño de los visitantes ı Foto: Mexsport

“Deberíamos volver a elegir a Estados Unidos, pero esta vez dejaremos a México y Canadá fuera. Pero luego ellos podrán hacerla. Fue muy amable de mi parte incluirlos”, dijo Trump en un acto previo a la final de Norteamérica 2026.

Si la Federación Mexicana de Futbol presenta la candidatura, se necesitan más y mejores sedes, pues ahora los Mundiales son de 48 selecciones y existe la posibilidad de que para 2030 en adelante sean de hasta 64 equipos, lo que representa un crecimiento exponencial en el número de juegos.

MÉXICO y su gente se robaron el cariño de los visitantes ı Foto: Mexsport

Las opciones de sede para la justa de verano de la FIFA puede ir de nuevo a un país en Norteamérica, incluso al Caribe, si se busca un anfitrión en conjunto, además que en el horizonte aparecen Oceanía y Asia por la política de rotación del ente rector del deporte.

Por parte de la Federación de Futbol de Oceanía (OFC), se dice que Australia o Nueva Zelanda, sólo uno, sería el país elegido para recibir el campeonato. Pero dependerá de la evolución en su infraestructura y capacidad de mejorar sus estadios.

Además, dependiendo de la rotación de FIFA, México puede competir con China por la organización del torneo. El país asiático se posiciona como una gran opción por su experiencia con otros grandes eventos y por sus inmuebles.

MÉXICO y su gente se robaron el cariño de los visitantes ı Foto: Mexsport

Sin embargo, México ha organizado la Copa del Mundo cuando pocos pensaban que pudiera hacerlo, como en 1970, que luego de la creación del majestuoso Coloso de Santa Úrsula, se tuvo el noveno campeonato del orbe, que fue un parteaguas dentro del deporte de la pelota.

La realización del certamen significó una evolución en innovaciones, pues se presentaron por primera vez las tarjetas amarillas y rojas para señalar las amonestaciones y expulsiones; aunque fue un torneo en donde no hubo necesidad de echar a nadie de la cancha.

Y antes de 2026, el Mundial de 1986. El país entró como alternativa luego que Colombia renunció como sede en 1982. Con tres años de preparación y el terremoto de 1985 a cuestas, México fue el primer país en tener dos veces la justa de la FIFA, que estrenó formato de octavos de final con 24 selecciones y vivió la hazaña de Diego Armando Maradona llevando a Argentina al título.