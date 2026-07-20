Leo Messi da la cara y por fin habla de la derrota en el Mundial 2026; “el dolor es muy grande”

Después de varias horas tras la derrota de Argentina ante España en la Copa del Mundo 2026, Lionel Messi dio sus primeras palabras y reconoció la tristeza que vive y lo mal que se siente por no poderle dar otra alegría a su afición, pero también menciona que lo importante es quedarse con lo bueno que pasó en la justa veraniega.

A través de sus redes sociales, Lionel Messi subió una carta acompañada de una foto en la que aparece y habla sobre lo vivido, agradeciendo a todo la gente que estuvo acompañándolos a lo largo de todos sus encuentros.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”, se puede leer.

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Fiel a su costumbre y a su buena conducta como futbolista, el considerado mejor jugador de todos los tiempo, felicitó a España por su nuevo título.

“Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos. También quiero felicitar a España por el campeonato”, añadió.

Tras no lograr una victoria en la final de La Copa Mundial, Messi lloró al culminar el partido en emotivo momento. pic.twitter.com/T44ISCWP5p — Molusco (@Moluskein) July 19, 2026

Exfutbolistas le agradecen a Leo Messi

En el mismo mensaje que subió Lionel Messi a sus redes sociales, también se puede observar que diferentes exfutbolistas, colegas, compañeros y gente que rodea el balompié mundial le agradecen y se despide de “La Pulga” como el máximo refrénate del futbol.

“Gracias Leo , gracias vida y gracias futbol”, escribió Rene Higuita, exportado colombiano. Federico Pereira le escribió “el rey del juego”.

Por su parte, la cuenta de la Leagues Cup le comentó con algunos emoticones de carita sonriente y con la mano en la frente.

“Te amo para siempre. El mejor deportista de la historia”, le escribió Bizarrap.