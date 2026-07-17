Gianni Infantino presume el éxito del Mundial 2026 y lanza inesperado mensaje junto a Donald Trump (VIDEO)

Infantino aseguró que el futbol volvió a demostrar su capacidad para unir al mundo.

A unas horas de la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, calificó el torneo como un éxito rotundo y aseguró que la competencia cumplió su principal objetivo: unir al mundo a través del futbol.

Durante un evento celebrado en la Trump Tower de Nueva York, el dirigente apareció junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien agradeció públicamente por su respaldo durante la organización del torneo.

“El sueño americano, señor presidente, se hizo realidad. Unimos al mundo”, expresó Infantino.

Por su parte, Trump calificó la Copa del Mundo como “uno de los mejores eventos deportivos de todos los tiempos” y deseó suerte tanto a España como a Argentina antes de la Final.

⚡️ #AHORA | El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, elogió el éxito de la Copa del Mundo junto a Donald Trump, asegurando que el torneo superó todas las expectativas y destacando que el continente americano supo acoger al mundo de gran manera.pic.twitter.com/jmnAPaq4tP — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 17, 2026

FIFA presume cifras récord del Mundial 2026

Infantino respaldó sus declaraciones con los números que ha dejado el torneo, destacando estadios prácticamente llenos durante toda la competencia y audiencias televisivas históricas alrededor del planeta.

La Copa del Mundo 2026, la primera con 48 selecciones y organizada de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá, cerrará con una asistencia cercana a 6.7 millones de aficionados, una cifra que establecerá un nuevo récord en la historia del torneo.

El dirigente aseguró que el campeonato demostró que el futbol sigue siendo el mejor vehículo para reunir personas de diferentes culturas.

“Sabemos que hay muchas más cosas que nos unen que cosas que nos dividen”, afirmó.

President Trump jokes that the U.S. should host another World Cup "without Mexico and Canada" while standing alongside FIFA President Gianni Infantino at Trump Tower.



He also laughs about Infantino floating a future U.S.-China tournament, saying players would love the "nice… pic.twitter.com/6pPftSSdnj — Fox News (@FoxNews) July 17, 2026

No todo fue positivo durante el torneo

Aunque la FIFA presume el éxito deportivo y comercial del Mundial, la competencia también estuvo acompañada por diversas controversias.

Entre ellas destacaron las restricciones de viaje que enfrentó la selección de Irán, las críticas por la decisión de levantar la suspensión del estadounidense Folarin Balogun y la investigación solicitada por el gobierno británico tras una pancarta mostrada por jugadores argentinos relacionada con las Islas Malvinas.

Pese a ello, Infantino insistió en que el legado más importante del Mundial será el mensaje de unidad que dejó la competencia.

“En dos días sabremos si España o Argentina será campeón del mundo, pero lo que ya sabemos es que el futbol sigue siendo el lenguaje universal que une a millones de personas”, concluyó el presidente de la FIFA.

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