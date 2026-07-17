Tom Brady pierde la cabeza y suelta dura cachetada a Logan Paul en un evento del Mundial 2026 (VIDEO)

Tom Brady protagonizó uno de los momentos más insólitos de su carrera y de lo que va del Mundial 2026, ya que el exmariscal de campo de los New England Patriots se encaró con Jake Paul en el Fanatics Fest y le soltó una tremenda cachetada arriba del escenario frente al público.

El video fue compartido por Tom Brady en sus redes sociales, en las imágenes se puede ver que estos dos personajes empiezan a discutir en el escenario y tras la discusión el exjugador de futbol americano le suelta una bofetada a Logan Paul, quien se queda sorprendido de lo ocurrido y quiere seguir encarándose con Brady, aunque los dos fueron separados y llevados afuera del escenario.