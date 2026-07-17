¿Federico Viñas será la bomba del Toluca? Esto es lo que se sabe de su posible regreso a la Liga MX

Las negociaciones entre Toluca y León continúan por el delantero charrúa.

Federico Viñas se perfila como el posible fichaje bomba del Toluca para el Torneo Apertura 2026. El delantero uruguayo, que viene de una destacada campaña con el Real Oviedo en el futbol español, es el principal candidato para reforzar el ataque escarlata y formar una dupla con el goleador Paulinho.

Aunque la operación todavía no es oficial, las negociaciones avanzan y el club mexiquense mantiene confianza en cerrar el acuerdo durante los próximos días.

Toluca quiere convencer a Federico Viñas

De acuerdo con distintos reportes, Toluca ya manifestó su interés por el atacante uruguayo, cuya carta pertenece al León, club con el que mantiene contrato tras su paso por el futbol español.

Viñas jugó la temporada 2025-26 con el Real Oviedo, donde anotó nueve goles y colaboró en el ascenso del equipo a la Primera División de España, actuación que despertó el interés de varios clubes.

Sin embargo, los Diablos parecen llevar ventaja para concretar su regreso a la Liga MX.

El principal obstáculo no sería el acuerdo entre clubes, sino convencer al futbolista de regresar a México, ya que su intención inicial era mantenerse en el futbol europeo.

El “bombazo” que adelantó Suinaga

Las características de Federico Viñas coinciden con la pista que dio el presidente del Toluca, Francisco Suinaga, quien adelantó que el club anunciaría un fichaje de alto impacto.

“Sí, estamos muy cerca de anunciar una bomba. Ilusiónense (...) Hacer pareja con Paulinho, tú dirás si no es un paquete. Ya verán, pero sí jugó el Mundial”, declaró el directivo.

El delantero uruguayo disputó el Mundial 2026 con la Selección de Uruguay, donde participó en tres encuentros y fue titular en dos de ellos, aunque el combinado charrúa quedó eliminado en la fase de grupos.

Antes de su aventura en España, Viñas dejó huella en la Liga MX con América y posteriormente con León, por lo que conoce perfectamente el futbol mexicano y ahora podría regresar para convertirse en el nuevo referente ofensivo del vigente campeón del futbol mexicano.

ice