¿Qué pasa si buscas “Cucurella” en Google? Así es el divertido doodle que se volvió viral antes de la final del Mundial 2026

El lateral español se convirtió en uno de los futbolistas más buscados del Mundial 2026.

Marc Cucurella no solo se ha convertido en uno de los jugadores más destacados de España durante el Mundial 2026, también es protagonista de uno de los fenómenos virales más curiosos del torneo.

En los últimos días, miles de aficionados descubrieron que al escribir “Cucurella” en Google aparece una divertida animación inspirada en el famoso meme del gato con peluca rizada, personaje que se volvió inseparable del defensor español durante la Copa del Mundo.

Si buscas Marc Cucurella en Google pasa esto: 😂🐐 pic.twitter.com/QVb3pF9YSX — MT2 (@madrid_total2) July 17, 2026

La animación muestra al popular felino agitando una bandera de España, un guiño con el que Google decidió sumarse a la llamada “Cucurellamanía” que domina las redes sociales previo a la final del Mundial.

El meme del gato llegó hasta Google

El homenaje aparece automáticamente para los usuarios que realizan la búsqueda del nombre del futbolista.

La referencia está inspirada en el ya famoso meme del gato con una abundante melena rizada que recuerda al característico peinado del lateral español, imagen que comenzó a circular hace varios meses y que explotó durante el Mundial gracias a las actuaciones del futbolista.

🇫🇷🇪🇸 This cat dressed as Cucurella absolutely exploded on social media today 😂



Writer: Solpic.twitter.com/SdCbXWoL8x — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 15, 2026

Popularidad de Cucurella aumentó

Según datos compartidos por Google, las búsquedas relacionadas con el meme aumentaron 5,000 % en España durante la última semana, mientras que a nivel mundial el crecimiento fue de 1,500 %.

El fenómeno ha colocado a Marc Cucurella entre los jugadores más populares del torneo y lo convirtió en uno de los futbolistas españoles con mayor número de búsquedas en internet.

Tenemos que respetar al rival.



El rival:

pic.twitter.com/F6IBVO7hj3 — WaitMan (@Wait_Man) July 15, 2026

Google ya había realizado acciones similares durante el Mundial con otros futbolistas, como Erling Haaland, aunque el caso del defensor español ha llamado especialmente la atención por la enorme popularidad que alcanzó el meme.

Con España instalada en la Final del Mundial 2026 frente a Argentina, la figura de Marc Cucurella continúa creciendo tanto dentro como fuera de la cancha, al grado de convertirse en uno de los pocos futbolistas que ya cuentan con un homenaje especial dentro del buscador más utilizado del mundo.

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