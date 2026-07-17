¡Peligra la final! Aseguran que FIFA y autoridades de EU se reúnen de emergencia para discutir el futuro del España vs Argentina

De acuerdo con información de medios internacionales, funcionarios de la Casa Blanca se reunirán de emergencia con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para analizar los posibles riesgos de realizar la final del Mundial en Nueva York por la mala calidad del aire.

Los terribles incendios forestales en Canadá están provocando terrible calidad en el aire, situación que traería riesgos para la final del Mundial, pues el estadio de Nueva York-Nueva Jersey está descubierto. Incluso autoridades neoyorquinas incitan a su población a no realizar actividad física al aire libre.

Así se ven Nueva Jersey y Nueva York hoy a nuestra llegada, contaminación atribuida a los incendios en Canadá. El peor registro de calidad de aire en 3 años. Se pide a la población local no hacer actividades al aire libre… pero el domingo aquí hay final y en estadio sin techo. pic.twitter.com/clD9dewdmU — Alberto Lati (@albertolati) July 16, 2026

La reunión entre los funcionarios del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Gianni Infantino tendrá como eje central la viabilidad de jugar la final de la Copa del Mundo entre España y Argentina. Se espera que la calidad del aire mejore para el domingo.

Medios internacionales destacan que el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés), mantiene alertas generalizadas por la calidad del aire este viernes 17 de julio. Las regiones afectadas por las columnas de humo provenientes desde Canadá son los Grandes Lagos y hasta el Atlántico Medio. Se dice que 100 millones de personas en 18 estados se encuentran en alerta por este hecho.

Al momento la FIFA no se posicionado al respecto de si la contaminación en el aire sería lo suficientemente grave como para cancelar la final de la Copa del Mundo.

Un grupo de personas juega en el Hunter's Point South Park Athletic Field. Al fondo se aprecian los rascacielos de Nueva York, ocultos parcialmente por el humo de los incendios forestales en Canadá ı Foto: AP

Incertidumbre de cara a la final del Mundial

Sigue sin estar claro cuánto, si es que algo, afectará el humo a la final. El pronóstico de la Organización Mundial de la Salud prevé una mejora a una calidad del aire “moderada” en East Rutherford.

Mikel Merino, medio español, puede oler y ver el humo de los incendios forestales en Canadá, que están provocando condiciones brumosas en grandes partes de Estados Unidos, incluido el norte de Nueva Jersey, donde él y España tienen previsto enfrentar a Argentina en la final del Mundial el domingo.

“En el ambiente se puede oler la sensación y ver que hay humo”, dijo Merino. Pero para un partido tan importante como es la final de un Mundial tienes que tratar de abstraerte de factores externos, convencido de que tanto la federación (española) como la organización cuidarán de cada detalle”.

España se entrenó el jueves al aire libre en condiciones peligrosas en East Hanover, Nueva Jersey, lo que alarmó a expertos que consideraron que el equipo debería haber realizado la sesión bajo techo. No hubo respuesta a los mensajes enviados a la FIFA y a la Real Federación Española de Futbol en los que se preguntaba si eso se contempló o si era posible.

Así se ven Nueva Jersey y Nueva York hoy a nuestra llegada, contaminación atribuida a los incendios en Canadá. El peor registro de calidad de aire en 3 años. Se pide a la población local no hacer actividades al aire libre… pero el domingo aquí hay final y en estadio sin techo. pic.twitter.com/clD9dewdmU — Alberto Lati (@albertolati) July 16, 2026

La calidad del aire mejoró el viernes, pero la incertidumbre está en lo que ocurrirá después de lo que podrían ser hasta 3,17 centímetros de lluvia que se espera caiga el sábado.

“Después de eso, parece que hay otra masa de aire con humo que viene detrás de ese sistema, pero ahora mismo no está claro cuánto o cómo podría llegar a Nueva York o Nueva Jersey, cuando se trata específicamente del domingo”, explicó Mark Parrington, científico principal del Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copernicus. ”Si la intensidad del fuego realmente vuelve a aumentar durante (el sábado), es posible que libere más humo a la atmósfera y que luego siga rápidamente a ese episodio de lluvia”.

El humo de los incendios forestales, que están quemando más zonas de Norteamérica a medida que la Tierra se calienta, ataca casi todos los sistemas del cuerpo y mata a decenas de miles de personas al año, según muestran numerosos estudios médicos.

Ataca al cuerpo de inmediato, disparando los casos de asma y aumentando las salidas de ambulancias en cuestión de horas. El humo puede desencadenar inflamación en distintas partes del cuerpo, a menudo atacando los puntos más débiles de una persona, lo que luego puede derivar en distintos efectos de un sistema inmunitario que intenta combatir un irritante dañino, señalan médicos y científicos.

Parrington indicó que, como regla general, el consejo es intentar minimizar la actividad al aire libre y el ejercicio cuando el aire está lleno de contaminantes.

“Está lo evidente, como las enfermedades respiratorias, los problemas cardiovasculares, las personas vulnerables con asma y cosas así. Entonces, sin duda van a sentir los efectos”, dijo Parrington.

El presidente Donald Trump tiene previsto reunirse con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, más tarde el viernes. Miembros de la administración, incluido Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la FIFA, han estado conversando sobre el asunto con el organismo rector del fútbol y monitoreando la situación de los incendios forestales, según un funcionario de la Casa Blanca. A la persona se le concedió el anonimato para confirmar discusiones internas.

Se espera que aproximadamente 80.000 aficionados acudidarán a la final, que se disputa en el estadio abierto de Meadowlands, sede de los Giants y los Jets de Nueva York de la NFL.

aar