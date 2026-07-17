¡QUE SIEMPRE NO! Cruz Azul jugará sus partidos de local en el Estadio Azteca para el Apertura 2026 de la Liga MX

El Cruz Azul ha cambiado de estadio tres veces antes de su debut en el Apertura 2026 y después de llegar a un acuerdo con Grupo Ollamani, La Máquina termina en el Estadio Azteca para disputar sus partidos de local en el torneo que va iniciando.

La Liga BBVA MX informa: pic.twitter.com/wZLz2KPnJr — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 17, 2026

“El día de hoy, el club Cruz Azul informó a la Liga MX que llegó a un acuerdo para utilizar el Estadio Banorte, sede registrada por el club, para disputar sus partidos como local durante el Apertura 2026”, se puede leer en el comunicado.

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