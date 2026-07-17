Futbol Mexicano

¡QUE SIEMPRE NO! Cruz Azul jugará sus partidos de local en el Estadio Azteca para el Apertura 2026 de la Liga MX

La Liga MX confirma que La Máquina y el Coloso de Santa Úrsula llegaron a un acuerdo para que los cementeros utilicen el recinto para sus partidos de local en el Apertura 2026

Cruz Azul regresa al Estadio Azteca
Cruz Azul regresa al Estadio Azteca Foto: Especial
Por:
Alejandro Ayala

El Cruz Azul ha cambiado de estadio tres veces antes de su debut en el Apertura 2026 y después de llegar a un acuerdo con Grupo Ollamani, La Máquina termina en el Estadio Azteca para disputar sus partidos de local en el torneo que va iniciando.

“El día de hoy, el club Cruz Azul informó a la Liga MX que llegó a un acuerdo para utilizar el Estadio Banorte, sede registrada por el club, para disputar sus partidos como local durante el Apertura 2026”, se puede leer en el comunicado.

aar

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