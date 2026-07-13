Aficionados suizos salen a protestar en contra de la FIFA y Gianni Infantino tras perder con Argentina (VIDEO)

La afición de Suiza no quedó conforme tras la eliminación de su selección del Mundial 2026 a manos de Argentina y, tras el compromiso, algunos hinchas salieron a las calles con pancartas para protestar en contra de la FIFA y de Gianni Infantino, el presidente de dicho organismo.

Las marchas que se dieron en el país europeo fueron por varios temas, en los que entran la comercialización del deporte, la corrupción institucional, los arbitrajes, los horarios de los partidos y los modelos de negocio modernos impuestos por la FIFA. El arbitraje no ha sido el mejor en la Copa del Mundo.

🇨🇭En Suiza salieron a marchar contra la FIFA e Infantino.



Los manifestantes protestaron contra la comercialización del deporte, la corrupción institucional, los arbitrajes, los horarios de los partidos, y los modelos de negocio modernos impuestos por la FIFA. pic.twitter.com/z95y5Pv63w — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) July 12, 2026

Entrenador de Suiza acusa al arbitraje de favorecer a Argentina

El técnico helvético no ocultó su molestia tras la expulsión de Breel Embolo, acción que calificó como un grave error y que, a su juicio, terminó favoreciendo al conjunto argentino.

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, Yakin cuestionó la decisión que terminó con la segunda tarjeta amarilla para Embolo por supuesta simulación.

"Definitivamente no había ningún motivo para mostrar una tarjeta amarilla. Fue una situación inofensiva. Debió dejar seguir el juego“, declaró el entrenador suizo. A pesar de que Suiza logró llevar el encuentro hasta los tiempos extras, pero una genialidad de Julián Álvarez le dio la victoria a la Albiceleste.

El estratega fue todavía más contundente al señalar que la intervención del VAR rompió el equilibrio del compromiso. "Fuimos castigados por una norma que es inaceptable. No la entiendo. Destruyó nuestro partido hoy“, afirmó.

DCO