Argentina vence a Suiza en tiempos extra y los campeones avanzan a semifinales ante Inglaterra

Una acción del Argentina vs Suiza, de los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026

La Selección Argentina avanzó a semifinales de la Copa del Mundo 2026 con un golazo de Julián Alvarez y una diana más de Lautaro Martínez en tiempo extra, para dejar el marcador 3-1 en ante Suiza. Los actuales monarcas del orbe se medirán a Inglaterra por el pase a la final. En tiempo regular los anotadores fueron Alexis Mac Allister por los de Conmebol y Dan Ndoye por los de UEFA.

El siguiente paso de Argentina en el torneo es Inglaterra, que en su duelo de cuartos de final despacharon a Noruega. La rivalidad entre argentinos e ingleses vivirá un nuevo capítulo en Mundiales, aunque el más recordado es el que sostuvieron en México 1986, cuando chocaron en medio de un contexto geopolítico intenso por la Guerras de las Malvinas.

JULIAN ALVAREZ IS UNREAL, WHAT A STRIKE 🤯 https://t.co/KpdQWDR01U — MC (@CrewsMat10) July 12, 2026

La Albiceleste rompió la paridad al minuto 10 con un cabezazo de Alexis Mac Allister, quien a pesar de no ser de los más altos del equipo se levantó en el momento correcto para rematar un centro de Lionel Messi, quien de nuevo hizo historia en el torneo.

La Pulga llegó a 10 asistencia en Mundiales, siendo el máximo pasador para anotaciones en la historia del torneo, además que es en simultáneo el máximo anotador del certamen con 21 anotaciones. El récord de goles peligra, pues el francés Kylian Mbappé lo sigue con 20.

Argentina buscó el segundo tanto, pero no pudieron alargar la ventaja en la pizarra. Messi lo intentó por la banda derecha, aunque no encontraba conexiones para enlazar una buena jugada con sus compañeros.

GOOOOOL DE ARGENTINA ¡GOOOOL DE MAC ALLISTER! 🇦🇷



¡Gool de la Albiceleste! ¡Cabezazo del 1-0!



Este sábado, Argentina vs Suiza en los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive EN EXCLUSIVA por @vix #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/eYUM7UzBOB — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 12, 2026

Al 67′ llegó el empate de Suiza. Una gran jugada por la banda de la izquierda de Dan Ndoye, quien encaró a un defensor argentino antes de tirar una pares y quedar mano a mano en el área chica ante Dibu Martínez. Ndoye definió de pierna derecha al segundo poste y balón pasó entre las piernas del arquero.

En el minuto 73 Breel Embolo se fue expulsado, tras una revisión en el VAR, y se marchó del campo en medio de un llanto inconsolable y desgarrador, que muestra su impotencia al dejar a los suizos en desventaja.

El partido, que en ese momento estaba 1-1, estaba siendo físicos en el medio campo y Breel Embolo cometió una entrada que el árbitro juzgó para ser de tarjeta amarilla. Pero lo grave sucedió cuando intentó engañar al juez central con un ‘clavado’. Luego de la revisión en el VAR se le mostró el segundo cartón amarillo a Embolo por simular y se fue expulsado.

GOOOOOL DE SUIZA ¡GOOOOOL DE NDOYE! ⚽🇨🇭



Dan Ndoye pone el empate ante Argentina



Este sábado, Argentina vs Suiza en los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive EN EXCLUSIVA por @vix #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/PqncyjliIl — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 12, 2026

Aunque encontraron la diana del empate, Suiza se encerró. Sus 10 jugadores defendieron en su mismo campo, aguantando los embates de los sudamericanos, que intentaron recuperar la ventaja. Incluso Lionel Messi lanzó un disparo de pierna derecha que se fue por el costado de la portería.

Ni los actuales campeones ni los suizos pudieron añadir una diana más y el juego terminó en empate, por lo que se tuvo que extender a los tiempos extra.

aar