Mundial 2026: Así se juegan las semifinales; fechas, horarios y los cruces que definirán la final

La Copa del Mundo 2026 entró en su etapa definitiva y tan solo restan cuatro partidos para cerrar el telón. Después de unos intensos cuartos de final, ya se conocen las semifinales, que tendrán duelos de pronostico reservado.

La edición más grande en la historia del Mundial, con 48 selecciones y tres países anfitriones, está cada vez más cerca de su final, pero antes Francia, España, Inglaterra y Argentina deben medirse en sus respectivas llaves de la antesala de la final.

Listas las semifinales del Mundial 2026 ı Foto: La Razón

Así se juegan las semifinales de la Copa del Mundo 2026

Martes 14 de julio

Francia vs. España

13:00 horas (Centro de México)

Miércoles 15 de julio

Inglaterra vs. Argentina

13:00 horas (Centro de México)

🇦🇷 Argentina have qualified for the Semi-finals!#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 12, 2026

Así se sumaron los últimos invitados

Jude Bellingham se tomó del brazo con su compañero Harry Kane mientras los aficionados de Inglaterra cantaban a todo pulmón “Hey Jude”, el clásico de los Beatles.

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Firmó un doblete, el gol del empate en la primera mitad y el de la ventaja en el tercer minuto del tiempo extra, para que Inglaterra derrotase 2-1 a Noruega y acceder a las semifinales de la Copa del Mundo por primera vez desde 2018.

El astro del Real Madrid igualó a Kane con seis goles en este torneo, dos menos que el francés Kylian Mbappé y el argentino Lionel Messi, los líderes de la tabla de artilleros del torneo. También quedó uno del noruego Erling Haaland, a quien Inglaterra dejó sin anotar. Bellingham también marcó dos veces en los octavos de final, cuando Inglaterra venció al coanfitrión México.

Julian Alvarez's superb strike puts Argentina back on top! 👏🇦🇷#FIFAWorldCup pic.twitter.com/6FwebXMYbG — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 12, 2026

Por otro lado, Julián Álvarez catapultó a la campeona defensora a las semifinales del torneo con una sensacional definición en la prórroga que iluminó la victoria 3-1 ante una Suiza que jugó en inferioridad numérica a partir de los 72 minutos por la expulsión de Breel Embolo.

Álvarez recibió fuera del área y sacó un remate que clavó en el ángulo a los 112 minutos para su primer gol de este Mundial. Lautaro Martínez puso cifras definitivas al anotar cuando quedaban escasos segundos en el tiempo extra en el estadio Arrowhead. Alexis Mac Allister puso en ventaja a la Albiceleste a los 10 minutos al cabecear un tiro de esquina ejecutado por Lionel Messi.

El más reciente agónico triunfo de Argentina sirvió la mesa para una semifinal contra Inglaterra. Será la sexta semifinal que Argentina disputa en los mundiales y la tercera desde Brasil 2014.

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