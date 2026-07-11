La jugada polémica en el Noruega vs Inglaterra de la que todos hablan; ¿se debió anular el gol de Bellingham? (VIDEO)

La polémica no para en la Copa del Mundo 2026, pues hay una jugada polémica en el Noruega vs. Inglaterra de la que todos están hablando y que pudo cambiar el rumbo del duelo, en el que finalmente Los Tres Leones se llevaron el pase a semifinales.

Si esto es cierto, es escándalo por partida doble. Porque acá se vio claro que dio en un cable antes del gol inglés y porque el gol de Croacia fue anulado con una tecnología que no podemos auditar y es falible.pic.twitter.com/eUteayNDt4 https://t.co/TNmzjXDhAU — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) July 11, 2026

La jugada de que se habla fue un el primer gol de Inglaterra, que fue el empate 1-1 momentáneo. El portero Ørjan Nyland despejó su saque de meta. El balón iba por los aires, pero un cable de la cámara aérea interrumpió su viaje y provocó que cayera anticipadamente. Justo este incidente es la polémica, pues quien recibió la redonda fue un el inglés Elliot Anderson. Esto permitió iniciar el contragolpe que derivó en la anotación de Jude Bellingham, precedida de una asistencia de Anthony Gordon.

Las redes se incendiaron cuando empezaron a salir videos del momento en donde el balón golpea el cable de la spider-cam, pues empezaron a decir que se debía anular el gol de Inglaterra, lo que pudo haber cambiado el rumbo del duelo, pues Noruega estaba con la ventaja.

¿Por qué no se anuló el gol de Inglaterra?

El gol de Inglaterra no se anuló porque el sensor que tiene el balón no se activó y eso quiere decir que no hubo una perturbación en su trayectoria por un elemento externo, que en esta jugada es el cable de la spider-cam.

“Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor en el Connected Ball no mostró ningún pico en el “latido del balón” cuando estaba en el aire, y por lo tanto no hay evidencia de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara el movimiento del balón", dice la FIFA en un comunicado.

Como explica el comunicado, el balón no detectó nada que indicara un cambio en la trayectoria, por lo que la FIFA no encontró motivos de una mala marcación por parte del árbitro.

Al final la Selección de Inglaterra necesitó de un doblete de Jude Bellingham para ganar por 2-1 a Noruega y avanzar a semifinales de la Copa del Mundo 2026. El delantero Erling Haaland estuvo desaparecido todo el partido.

Al 93′ el polivalente jugador del Real Madrid consiguió su doblete y le dio a Los Tres Leones la ventaja, la cual ya no soltaron. Luego de un partido muy discreto, Haaland dejó el terreno de juego antes de iniciar el segundo tiempo extra.

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