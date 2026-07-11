Copa del Mundo

Mundial 2026: ¿Por qué se guardó un minuto de silencio en el Argentina vs Suiza?

Previo al arranque del partido entre Argentina y Suiza, los jugadores y la afición guardaron un minuto de silencio

Argentina y Suiza guardan minuto de silencio previo al silbatazo inicial.
Argentina y Suiza guardan minuto de silencio previo al silbatazo inicial. Foto: Reuters
Por:
Diego Chávez Ortiz

Previo al inicio del partido entre Argentina y Suiza, los jugadores y la afición guardaron un minuto de silencio en la cancha del Estadio Kansas City, gesto que también se realizó en el compromiso en Miami entre Noruega e Inglaterra.

El minuto de silencio se llevó a cabo por la muerte del futbolista sudafricano Jayden Adams, quien perdió la vida este sábado 11 de julio y la FIFA decidió realizar este homenaje para el futbolista que participó en la Copa del Mundo hace unas semanas.

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