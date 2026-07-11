La terrible maldición del “¿Y si sí?” que afectó a Pumas, México y ahora Haaland con Noruega

Pumas, la Selección Nacional de México y ahora Erling Haaland con Noruega, todos han sido víctimas de lo que la está siendo llamada la “maldición del “¿Y si sí?”, una expresión que nació para demostrar fe, pero que no ha dado resultados positivos.

En redes sociales los usuarios empezaron a detectar una tendencia; los equipos que usan el “¿Y si sí?” terminan perdiendo. Todo empezó con los Pumas de la UNAM, pues la afición empezó a utilizar esta frase para decir que el Clausura 2026 podría ser el torneo en donde salieran campeones.

Pumas, la Selección Nacional de México y Erling Haaland con Noruega utilizaron el “¿Y si sí?” y perdieron ı Foto: Especial

Los felinos se adueñaron de la frase por completo cuando llegó al exDT Efraín Juárez, quien lo dijo en una entrevista y desde entonces el club la adaptó hasta en sus publicaciones. Sin embargo, el Club Universidad no pudo romper con su racha de 15 años y contando sin conquistar el título de la Liga MX.

Para cuando la Selección Mexicana arrancó su andar en la Copa del Mundo 2026 los aficionados todavía no relacionaban el “¿Y si sí?” con algo negativo. La euforia y pasión provocó que esta frase se convirtiera en el nuevo grito de guerra de la afición. La expresión acompañó al Tricolor por el torneo, en donde, lamentablemente, se quedó eliminado en octavos de final.

Por último, el delantero Noruego se sumó al movimiento “¿Y si sí?” antes del partido ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 2026. El ariete del Manchester United respondió a una publicación con esta frase y un emoji de la bandera mexicana. Sin saberlo, el Androide se sumó a la “maldición”.

pic.twitter.com/k0UnardfRz — Momentos sublimes del fútbol mexicano (@MomentosFutbolM) July 11, 2026

En redes los usuarios se han burlado de esta supuesta maldición, diciendo que ojalá se pueda alargar a la Selección Argentina y que los “salados” son los mexicanos. “El vato (Haaland) llevaba 14 partidos seguidos metiendo gol con Noruega, pero no contaba con la sal mexicana”, dice una persona en X.

“Todo México viendo como sí somos nosotros los salados”, dice otra usuaria en X. “El aprendizaje de todo esto es no volver a usar el “Y si sí?”, comentó otra persona y una más indicó: “Entonces el “y si sí?” estaba maldito".

Tal vez queda de experiencia que ningún equipos volverá a utilizar el “Y si sí?”, pues curiosamente van tres veces seguidas en donde esta expresión acompaña a una escuadra y se terminan fracasando, pues las derrotas han sido en etapas de eliminación directa.

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