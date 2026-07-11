Esta tarde la Selección de Noruega se enfrentó a Inglaterra en la cancha del Estadio Hard Rock de Miami. Para desdicha de muchos mexicanos que apoyaban Erling Haaland y su equipo, los vikingos sólo pudieron hacerle un gol al guardameta inglés Jordan Pickford.

El equipo de la rosa, por su parte, logró dos anotaciones, tras un intenso partido que se extendió hasta tiempos extras. De este modo, Inglaterra salió victoriosa y ahora se alista para jugar las semifinales contra el ganador de Argentina vs. Suiza.

Pese a la tristeza que primó entre los seguidores de Noruega, pues deben regresar a casa sin la Copa del Mundo, como después de cada partido del Mundial, los memes no pudieron faltar.

Diversas imágenes cargadas de humor inundan redes sociales como Facebook, X, antes Twitter, Instagram y hasta TikTok; por supuesto, Erling Haaland protagonizó los mejores memes.

Los MEMES de la derrota de Noruega ante Inglaterra; Erling Haaland protagoniza los mejores

Luego de una pícara interacción entre Jude Bellingham y Erling Haaland, en la que el inglés “nalgueó” al noruego, con quien mantiene una buena amistad, los memes no se hicieron esperar.

Varios usuarios compartieron imágenes de Secreto en la montaña, romance protagonizado por Jake Gyllenhaal y Heath Ledger.

norway: omg we can't lose this match

england: omg we can't lose this match

bellingham & haaland: pic.twitter.com/k08EL7Vnw2 — a ★ (@satoshokoism) July 11, 2026

También hubo referencias a Shrek:

En pleno partido, Bellingham y Haaland se pusieron a jugar a las manoseadas pic.twitter.com/A2eHDk3KjD — COTM (@COTM_2) July 11, 2026

“El partido de noruega e Inglaterra está muy peleado”



mientras tanto bellingham y Haaland en la cancha: pic.twitter.com/BMiC5Rv7HW — leandro 🇦🇷 (@ggukvantie) July 11, 2026

Y tras las interacciones y el apoyo de la afición azteca a Erling Haaland, los edits “mexicanos” del delantero noruego se mantienen entre los memes más compartidos.

Ante la derrota de los vikingos frente a Inglaterra, los mexicanos aseguran que “salamos a Noruega”.

los mexicanos salamos a noruega, perdónanos haaland 😭 pic.twitter.com/vyudjLfk56 — bere (@_soybre) July 11, 2026

Además, incluso el mítico Snoopy, que apoyó a Noruega previo al partido de hoy publicando una imagen del perrito con una camiseta de la Selección Vikinga, publicó una ilustración donde aparece llorando mientras en una televisión se aprecia a Haaland.

Las teorías de conspiración no pudieron faltar: "MESSI LE PAGÓ AL EQUIPO NORUEGO ENTERO PARA QUE NO LE PASARAN EL BALÓN A HAALAND. ESTO ES UN MONTAJE. ABRE LOS OJOS. MESSI ES ILUMINATI“.

MESSI PAID THE ENTIRE NORWEGIAN TEAM TO NOT PASS THE BALL TO HAALAND. THIS IS A SET UP. OPEN YOUR EYES. MESSI IS ILLUMINATIE pic.twitter.com/Yd4DLGeDRg — 2minbinsunger (@user9221025) July 11, 2026

Te puede interesar: