Memes calienta el partido México vs Inglaterra

México pasó a los octavos de final del Mundial 2026 y su próximo rival es Inglaterra, por lo que los aficionados ya están calentando el ambiente del juego con divertidos memes.

Los seguidores del futbol saben que Inglaterra es uno de los equipo fuertes de la competencia, sin embargo, los ingleses también saben que México tiene ventaja porque es local, además de que está invicto no ha perdido ninguno de los 4 partidos que ha disputado en el evento deportivo.

Harry Kane aseguró que el juego contra México será difícil, pero que para poder ganar el Mundial se tienen que enfrentar a partidos complicados.

Los analistas deportivos igualmente aseguran que será un partido difícil, para ambas escuadras, pero afirman que si México juega como lo hizo en la primera parte contra Ecuador tienen todo para volver a ganar y avanzar al sexto partido, algo que sería inédito en la historia futbolística de la Selección Mexicana.

Memes previos al partido de México vs Inglaterra

Los usuarios de Internet y los aficionados están haciendo memes precio al partido de México vs Inglaterra y así calientan la rivalidad antes de disputarse en juego en la cancha.

En los memes los cibernautas comparan las cosas que tiene Inglaterra y México. Por ejemplo, los fans enfrentan a los artistas, pues los mexicanos presentan a Juan Gabriel y los ingleses a Harry Styles.

PRÓXIMO DOMINGO

JUAN GABRIEL VS HARRY STYLES pic.twitter.com/6YVP7Khmba — annet28 ×͜× ໑̣ 🪩 (@annetlpz_28) July 1, 2026

No, es donde nacieron los Harrys que amo. Y si, me refiero a Potter y Styles. https://t.co/8MYEy967hy — Fer ♡ (@Feer_Vi) July 2, 2026

Hicieron publicación en las que señalan que prefieren a Caifanes en lugar de Pink Floyd; Maná en lugar de Oasis; Juan Gabriel en lugar de Elton John; Café Tacuba en lugar de Blur.

Caifanes > Pink Floyd

Maná > Oasis

Juan Gabriel > Elton John

Café Tacvba > Blur

Plastilina Mosh > Gorillaz

Los Bukis > Los Beatles

Zoé > Radiohead

Mon Laferte > Amy Winehouse

Enjambre > The Smiths

José Madero > Thom Yorke

Cristian castro > fredie mercury — Neo Mexico (@NeoMexican_pol_) July 1, 2026

Comparan las cabinas telefónicas pues mientras en Inglaterra son las clásicas rojas que aparecen en las películas y fotos, en México tenemos los teléfonos públicos que se usaban mucho antes de los 2000 que se les echaba dinero o se les ponía una tarjeta.

Los usuarios también recordaron que la Reina Isabel II y Chabelo eran dos de las figuras destacadas en Internet porque fueron de las más longevos.

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