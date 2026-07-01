Raúl Jiménez y la estadística contra Inglaterra que ilusiona a México con llegar a los cuartos de final

Raúl Jiménez es uno de los delanteros mexicanos con mejor paso en el futbol de Europa y en su experiencia en la Premier League consiguió una marca que puede ayudarlo en el partido de octavos de final del Mundial 2026 ante Inglaterra.

El equipo de Javier Aguirre sigue invicto y sin recibir goles aún en el certamen internacional, un logro que ilusiona a la afición mexicana de cara al compromiso ante los Tres Leones porque llegan en un gran momento anímico para buscar su pase a los cuartos de final.

QUE GOLAZO DE RAÚL JIMÉNEZ, CÓMO TIEMBLA LA CÁMARA Y SU FESTEJO LO DICE TODO.



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La estadística de Raúl Jiménez que puede ayudar a México contra Inglaterra

Raúl Jiménez vivió su mejor momento en la Premier League con los Wolves, equipo en el que se dio a conocer en Europa y le marcó al Big Six de la liga inglesa, además de que ahí logró la tremenda estadística que puede ayudar a la Selección Mexicana.

Jordan Pickford es el arquero de Inglaterra en este Mundial 2026 y es el portero al que más goles le hizo el delantero mexicano en Europa, con seis tantos, así que el Lobo de Tepeji sabe como vencer al cancerbero inglés.

El ariete del Wolverhampton volvió al club en el que brilló en Europa y buscará regresarlo a la primera división de Inglaterra la próxima campaña.

BETTER CALL RAUL: Nike celebrates Raúl Jiménez & Mexico for advancing to the Round of 16 ⚽️ pic.twitter.com/VPACnXo3gp — JustFreshKicks (@JustFreshKicks) July 1, 2026

Raúl Jiménez se estrenó en una Copa del Mundo

Raúl Jiménez tuvo que esperar tres Mundiales para ser titular con la Selección Mexicana y poder estrenarse con el conjunto nacional y su primera anotación en una Copa del Mundo ocurrió en el encuentro inaugural ante Sudáfrica.

El Lobo de Tepeji lleva dos tantos en esta edición del Mundial 2026, uno ante Sudáfrica y otro contra Ecuador, ambos dedicados a su padre, quien perdió la vida semanas antes de que iniciará el Mundial 2026.

DCO