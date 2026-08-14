Terremoto de magnitud 7.7 sacude Indonesia y activa alerta de tsunami

Mapa del epicentro del terremoto, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Un terremoto de magnitud 7.7 sacudió este sábado la región de Flores, en Indonesia, y provocó una alerta preventiva de tsunami en varias zonas del país, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG).

Se estima que el movimiento telúrico pudo haber provocado daños materiales, aunque, hasta el momento, no se cuenta con información oficial sobre daños o heridos.

El movimiento telúrico ocurrió a las 5:58 horas del sábado, tiempo local, a una profundidad de 10 kilómetros, según el USGS.

Notable quake, preliminary info: M 7.7 - 68 km NNW of Ende, Indonesia https://t.co/tXVeUk65Sg — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) August 14, 2026

El epicentro se ubicó a unos 68 kilómetros al norte-noroeste de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, frente a la costa de la isla de Flores.

Tras el sismo principal se registraron al menos cuatro réplicas, de acuerdo con reportes del USGS. Entre ellas destacaron movimientos de magnitud 5.9, 5.6, 6.1 y 5.5, registrados durante la primera hora posterior al terremoto.

Emiten alerta de tsunami en Indonesia; la descartan en Australia

Ante el riesgo de alteraciones en el nivel del mar, la BMKG emitió una alerta temprana de tsunami para sectores de las provincias de Nusa Tenggara Occidental, Nusa Tenggara Oriental, Sulawesi Meridional y Sulawesi Sudoriental.

🚨 ¡𝗨𝗥𝗚𝗘𝗡𝗧𝗘! 𝗜𝗡𝗗𝗢𝗡𝗘𝗦𝗜𝗔 𝗕𝗔𝗝𝗢 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗔 𝗣𝗢𝗥 𝗣𝗢𝗗𝗘𝗥𝗢𝗦𝗢 𝗧𝗘𝗥𝗥𝗘𝗠𝗢𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗚𝗡𝗜𝗧𝗨𝗗 𝟳.𝟳 𝗬 𝗔𝗠𝗘𝗡𝗔𝗭𝗔 𝗗𝗘 𝗧𝗦𝗨𝗡𝗔𝗠𝗜 💥🇮🇩 🔥



Un violento sismo de magnitud 7.7 sacudió hoy viernes el este de Indonesia, desatando el pánico en la… pic.twitter.com/D3BNXLwji7 — 𝐈𝐧𝐞𝐬𝐃𝐞𝐥𝐀𝐥𝐦𝐚𝐌𝐢𝐚 (@InesBetancur1) August 14, 2026

La agencia pidió a la población mantenerse alejada de playas y desembocaduras de ríos, además de trasladarse a zonas elevadas en las áreas potencialmente afectadas.

Por su parte, el Centro de Alerta de Tsunamis de Australia indicó que el terremoto submarino no representaba una amenaza de tsunami para el territorio continental australiano, sus islas o sus territorios.

Terremoto ocurre en zona de alta sismicidad

El USGS señaló que el movimiento ocurrió en una zona de alta actividad sísmica, donde convergen las placas de Australia y de la Sonda.

🌎 Week in Earthquakes (August 7-14)

98 earthquakes of magnitude 4.5 or greater were recorded around the world this week. The largest was a destructive magnitude 7.4 earthquake that struck beneath Colombia. A magnitude 5.6 earthquake struck in Alaska that caused light shaking… pic.twitter.com/vGvKyw3SxT — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) August 14, 2026

Indonesia forma parte del llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una región caracterizada por una intensa actividad sísmica y volcánica.

Además, el organismo estadounidense recordó que desde 1950 se han registrado 37 terremotos de magnitud 6 o superior dentro de un radio de 250 kilómetros del epicentro.

Entre ellos figura el sismo de magnitud 7.8 ocurrido en 1992, que generó un tsunami y dejó al menos 2 mil 500 víctimas.

Con información de Reuters y The Associated Press.

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