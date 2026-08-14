Cinturón de fuego y el mayor terremoto en la última década de Colombia

LA FRANJA conocida como Cinturón de Fuego es la zona sísmica y volcánica más activa del planeta. Rodea gran parte del océano Pacífico y, según el USGS, concentra cerca del 90% de los terremotos del mundo. La causa está bajo nuestros pies: en sus límites interactúan numerosas placas tectónicas; algunas chocan y se hunden bajo otras, acumulando tensiones que al liberarse generan terremotos y alimentan volcanes.

Colombia forma parte de este escenario geológico. Allí convergen las placas de Nazca, Sudamericana y del Caribe, responsables de una intensa actividad sísmica. El 10 de agosto de 2026, un terremoto de magnitud 7.4, el más fuerte registrado en el país este siglo, golpeó el occidente colombiano. Hasta el 13 de agosto se reportaban 265 muertos, cerca de 500 desaparecidos y más de 150 réplicas.

Cinturón de fuego y el mayor terremoto en la última década de Colombia ı Foto: Gráficos | Julio Loyola y Roberto Alvarado

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