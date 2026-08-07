Monumento sagrado de Kiev, en jaque por guerra

El monumento más sagrado de Kiev, en peligro por la guerra

LA CATEDRAL de la Dormición de Kiev, Ucrania, es uno de los más recientes sitios declarados Patrimonio de la Humanidad que ha sufrido daños por los conflictos bélicos en el mundo.

El recinto, máximo referente de la arquitectura ortodoxa y pilar de la identidad cultural ya había sufrido un golpe devastador en noviembre de 1941, cuando el templo fue destruido casi por completo durante la Segunda Guerra Mundial.

Tras décadas en ruinas, fue meticulosamente reconstruida en la década de 1990 como símbolo de resiliencia espiritual. No obstante, este valioso monumento enfrenta nuevamente un grave peligro de destrucción total debido a los recientes ataques armados en la región por la guerra ruso-ucraniana, que amenazan con borrar nuevamente este legado histórico.

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El monumento más sagrado de Kiev, en peligro por la guerra ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

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