Incendios arrasan España y Francia

EUROPA OCCIDENTAL enfrenta una de las peores crisis de incendios forestales de su historia, impulsada por una “tormenta perfecta” de temperaturas extremas, sequía y vientos erráticos.

En España, la emergencia nacional se concentra en Ávila, Madrid, Toledo y Castellón, donde las llamas han devorado más de 77 mil hectáreas sólo en la zona centro, forzando la histórica evacuación de más de 130 mil personas.

En Francia, el megaincendio de Gironda, cerca de Burdeos, ha provocado el mayor éxodo en tiempos de paz con 220 mil evacuados. Ante la magnitud de la tragedia, ambos países han movilizado a miles de bomberos, fuerzas militares y recursos de apoyo internacional.

Incendios sin precedentes arrasan España y Francia ı Foto: Gráficos | Armando Armenta y Julio Loyola

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