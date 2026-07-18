Trofeo de la Copa, una obra de alta ingeniería

EL TROFEO de la Copa del Mundo va más allá de su brillo superficial; es una joya de alta ingeniería y artesanía italiana. Aunque el diseño original de oro macizo de 18 quilates y base de malaquita verde sólo se levanta en la cancha, el equipo campeón recibe una réplica oficial. Esta pieza, unida internamente por un perno roscado que atraviesa sus capas para darle estabilidad, se fabrica de forma artesanal mediante la fundición de latón y un baño de oro líquido de 24 quilates.
Así, el taller milanés moldea a mano el icono que los campeones conservarán para siempre en sus vitrinas.
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