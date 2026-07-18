España busca el título a pesar de las adversidades

Luis de la Fuente está a 90 minutos de igualar lo conseguido por Vicente del Bosque en Sudáfrica 2010, cuando el técnico español le dio su primera estrella a España tras vencer a Países Bajos en la final. El estratega de La Roja reveló en conferencia de prensa lo que habló con sus jugadores acerca de las dificultades que tendrían en el certamen en Norteamérica 2026.

“Antes de empezar esta andadura, a finales de mayo tuvimos una reunión con los jugadores y yo les conté cómo iba a desarrollarse este singular torneo. Las peculiaridades, las excepcionalidades... Hablamos de mucho calor, de mucha humedad, del uso horario, de poca recuperación, de viajes largos, etcétera. Y terminé diciendo: ‘Señores, esto es lo que hay’ y todos, desde ese día hasta hoy, ni un reproche, ni una queja, ni una mala cara, ni nada que se le parezca. Todo lo contrario: orgullosos de estar aquí”, expresó el entrenador Luis de la Fuente.

El Dato: Luis de la Fuente llegó a las inferiores de España en 2013 para dirigir a la Sub-19 y 10 años después tomó al primer equipo de La Roja.

Desde su debut hasta su llegada a Nueva York para disputar la final, España ha viajado más de 16 mil kilómetros, una de las Selecciones que más se ha trasladado en la competencia. Sin embargo, a pesar del movimiento que tuvieron, el nivel de La Roja se mantuvo y sólo tienen una anotación en contra en siete compromisos.

TE RECOMENDAMOS: Rompió récords de asistencia Infantino en la ONU proclama un éxito el torneo

Hablando del partido por el título, Luis de la Fuente tocó el tema de Lionel Messi, a quien conoció en su etapa en las inferiores del Sevilla y contó una anécdota que tuvo enfrentando al astro argentino, aunque dejó en claro que no tendrá una marca personal el dorsal ‘10’ de la Albiceleste, pero que sí tendrán cuidado con el rosarino.

“¿Le vamos a poner marcaje individual? No. ¿Pero vamos a estar muy atentos a él? Sí. Pero exactamente igual que ellos van a tener mucha atención a nuestros jugadores. A los grandes jugadores siempre hay que estar prestándoles atención especial. Lo que sucede es que en este partido hay muchos jugadores, tanto en la Selección de Argentina como en España, de los que hay que estar atentos, pero uno de ellos obviamente es Leo Messi”, expresó el español en conferencia.

48 encuentros ha dirigido el español

Luis de la Fuente creció viendo a Vicente del Bosque como entrenador y el estratega explicó que “Vicente es un sabio del futbol y ha vivido esta situación (una final del Mundial), conoce los momentos críticos del partido, pues para que te asesore, te aconseje y te transmita esos datos que vienen bien. Que luego los partidos son diferentes, eso es total, pero el tener una pista por si puedes reconocer algunos de esos datos e incorporarlos al partido, pues viene muy bien, te da tranquilidad”.

El estratega español terminó su participación en la conferencia de prensa previa a la final hablando del tema de Lamine Yamal, a quien se le vio con un vendaje después de la semifinal ante Francia y por ello peligraba su participación en el último partido.

“Tiene un golpe fuerte que recibió antes del penalti; además, es una zona muy dolorosa, es lo que llamamos coloquialmente un bocadillo en la zona del muslo y es muy dolorosa, pero aguantó el partido perfectamente. Ayer tenía una ligera molestia y preferimos que descansara; era además su día libre. Hoy también ha estado participando con el resto de compañeros en el entrenamiento con total normalidad; está bien. O sea, quiere decir que no hay ningún problema con él, está en perfectas condiciones físicas”, explicó el oriundo de Haro, España.