Lionel Messi recuerda la histórica fotografía con Lamine Yamal

El partido entre España y Argentina no sólo será una final de Copa del Mundo, sino que también se medirán dos jugadores que son catalogados como los mejores del mundo, Lamine Yamal y Lionel Messi. Ambos futbolistas son surgidos de La Masía, la cantera del Barcelona, y la historia que hay detrás de ellos es una fotografía tomada hace 19 años en Barcelona, en la que el argentino sostiene al español en una bañera.

“La verdad que en realidad esa foto es una locura porque, bueno, yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo, la verdad que lo digo, es una locura”, comentó Leo Messi.

El Dato: Lionel Messi se estrenó en el torneo en Alemania 2006 y en su primera participación marcó un tanto con su Selección nacional.

El dorsal ‘10’ de la Albiceleste también elogió al que catalogan como su sucesor, ya que en diferentes circunstancias ha seguido sus pasos, desde realizar su debut en el Barcelona hasta ocupar la camiseta con el número ‘19’ como lo hizo el argentino cuando estaba dándose a conocer al mundo.

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“La verdad es que es un grandísimo jugador, al cual sigo muchísimo porque juega en un club al cual amo y le deseo siempre lo mejor y quiero siempre lo mejor. Es uno de los referentes mundiales con 19 años, tiene toda una carrera por delante, tiene una gran oportunidad de conseguir algo histórico, por lo cual nosotros intentaremos dar el máximo para que no sea esta vez”, declaró.

Pero no sólo Lamine Yamal se lleva los reflectores en esta final, ya que Lionel Messi, con 39 años, ha realizado un trabajo excelente en esta Copa del Mundo, sumando ocho goles en siete encuentros y llevándose buenas palabras de parte de su técnico, Lionel Scaloni, quien dijo que el rosarino es el mejor del mundo al ser cuestionado sobre la imagen que dejaron ambos después de eliminar a Inglaterra, cuando Messi le dice “historia pura” mientras se abrazaban.

EL ASTRO argentino participó en una sesión de fotos en la que cargó a Lamine Yamal cuando el español tenía 6 meses ı Foto: AP

“Él es historia pura, una leyenda. No sé qué más decir para que él pueda decir eso y que salga de su boca, pero no hacia mí, sino hacia todos. A mí me llena de orgullo, porque, que el mejor futbolista que ha visto el mundo del futbol piense eso es algo maravilloso”, comentó Lionel Scaloni.

Además, el estratega argentino aseveró que “haber llegado a una final como ha llegado él, en el momento en el que está, con 39 años, yo creo que es algo increíble. Por eso cuando yo decía que lo disfrutemos, porque como pasó con Diego (Maradona), a los 20 años, 10 años lo extrañamos; bueno, a él todavía lo tenemos acá y tenemos que valorar lo que hace”.

80 victorias tiene Scaloni con Argentina

Lionel Scaloni fue cuestionado sobre alguna posible cábala o superstición que tenga de cara a la final de la Copa del Mundo y el estratega de la Albiceleste reveló las costumbres que seguía en Qatar 2022 y que este año ya no sigue al pie de la letra.

“No tengo supersticiones. Tenía en el anterior Mundial que usábamos la misma zapatilla y perdimos con Arabia y me la tuve que sacar, porque veníamos no sé con cuántos partidos sin perder y usábamos siempre la misma zapatilla y perdimos el primer partido, así que chau zapatos y a cambiarlas. Eso era una cábala que teníamos, pero se rompió ese partido, así que a partir de ahí ya no tengo más ninguna. No, sí, que me santiguo, entro con el pie derecho, pero eso lo hacía cuando jugaba también. No son cosas... pero imagino que el resto del cuerpo técnico alguna cábala tendrá, alguna superstición. Yo no tengo muchas”, comentó.

El Tip: SCALONI no tenía experiencia en un equipo de primera división antes de ser el técnico de la Albiceleste.

Lionel Scaloni afronta su segunda final consecutiva de Copa del Mundo como el técnico de la escuadra sudamericana y llega con más presión que Luis de la Fuente, al ser el vigente campeón del certamen de la FIFA, aunque en conferencia de prensa se vio seguro de sí mismo y con confianza en el grupo de jugadores que él mismo armó para disputar el certamen.