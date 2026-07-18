Infantino en la ONU proclama un éxito el torneo

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, demostró un éxito en el Mundial y manifestó que el torneo cumplió su misión de unir a personas de todos los rincones del planeta.

El dirigente habló en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como parte de una sesión sobre cómo el futbol puede ser un catalizador para la salud mental de los jóvenes. Llevó al escenario uno de los balones oficiales que se utilizarán en la final del Mundial del domingo entre Argentina y España , y lo calificó como “un objeto mágico que tiene el poder de unir al mundo”.

“Lo escuchamos muchas veces, ¿no?, que vivimos en un mundo dividido, que vivimos en un mundo agresivo, que hay tantas cosas que nos dividen, que nos crean problemas”, dijo Infantino. “Pero también sabemos, y si hay una cosa, si hay una cosa que este Mundial nos ha mostrado y nos está mostrando, sabemos que hay muchas más cosas que nos unen que cosas que nos dividen”.

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Este fue el Mundial más grande de la historia, con 48 Selecciones y partidos repartidos por Estados Unidos, Canadá y México. La FIFA ha señalado que los estadios han estado prácticamente llenos en cada uno de los 102 partidos disputados hasta ahora.

La asistencia total al torneo terminará alrededor de los 6.7 millones. Será un récord pese a las preocupaciones de los altos costos de los boletos y los problemas de inmigración disuadirían a los fans.

EL DIBU AÚN RESIENTE SU LESIÓN

Emiliano Martínez debutó con la Selección de Argentina con 28 años y se convirtió en un titular inamovible para Lionel Scaloni; sin embargo, antes de concentrar para disputar el Mundial 2026, el arquero del Aston Villa sufrió una lesión en la mano, por la que estuvo cerca de perderse el torneo. Aunque ya pasó tiempo y ha disputado todos los encuentros del certamen, el cancerbero reveló que aún le duele esa zona de la mano.

“Todavía me duele todos los días. No sabía que me iba a doler muchísimo. Evité la operación, me lo habían dicho antes todos los especialistas de manos que yo consulté, de Estados Unidos, de Inglaterra. Nunca me había pasado. Todos me decían que me tenía que operar si no, no podía jugar. Obviamente en toda la fase de grupos no pude entrenar con el grupo, me afecta muchísimo porque yo soy alguien que le encanta entrenar. Pero hoy en día ya no pienso... a partir de los octavos, creo, cuartos, ya entrené normal y sinceramente me siento muchísimo mejor”, comentó el portero argentino.