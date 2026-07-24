UNO DE LOS SITIOS más emblemáticos de México celebra 20 años como Patrimonio Mundial de la UNESCO: el Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones de Tequila consolidan dos décadas de reconocimiento a un territorio que fusiona historia y naturaleza y que, además, resguarda un ecosistema agrícola único de agave azul y preserva el sincretismo entre los procesos de fermentación prehispánicos y la destilación europea del siglo XVI.

Actualmente, la región mantiene una relevancia crítica como un modelo vivo de patrimonio industrial adaptado a la modernidad y defensor de la identidad que define a México ante el mundo, con la producción de su emblemática bebida, el Tequila.

Paisaje Agavero, 20 años como patrimonio mundial ı Foto: Gráficos | Armando Armenta y Julio Loyola

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