ESPAÑA y Argentina disputan la Copa FIFA este domingo en Nueva Jersey, que será testigo de la segunda final mundialista entre dos selecciones hispanohablantes y la primera desde la edición inicial de Uruguay 1930, en la que el duelo definitivo fue entre el equipo local y la Albiceleste. Después de dejar en el camino a Francia e Inglaterra, La Roja y los sudamericanos miden fuerzas en esta serie inédita para definir al monarca del orbe. Para los europeos es apenas su segunda aparición, mientras que los latinos disputan por séptima ocasión el último juego del campeonato.

Argentina cayó derrotada 4-2 a manos de Uruguay en aquella primera final del magno evento futbolístico hace 96 años. Casi un siglo después, la Albiceleste está ante las puertas de convertirse en la tercera selección de la historia en ganar dos Mundiales en fila. Lionel Scaloni podría emular a Vittorio Pozzo, hasta el momento el único entrenador con dos trofeos del orbe. Argentina no disputaba dos finales consecutivas desde hace 36 años, cuando de la mano de Diego Armando Maradona llegó hasta la última instancia en los torneos de México 1986 e Italia 1990.

Primera final hispana en un Mundial desde 1930 ı Foto: Gráficos Armando Armenta • Ilustración Julio Loyola

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