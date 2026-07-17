Así es la Academia Militarizada De Marina Doenitz en la que murió adolescente de 13 años | FOTOS

La muerte de Dafne Zapata Quintos Martínez, de 13 años, durante un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, colocó bajo los reflectores a esta institución privada dedicada a la formación con disciplina militar.

Mientras la Fiscalía estatal mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido, también han resurgido cuestionamientos sobre el funcionamiento del plantel y antecedentes señalados por exalumnos y extrabajadores.

La adolescente ingresó al campamento el pasado 13 de julio y falleció cuatro días después. Su madre ha exigido una investigación exhaustiva y sostiene que existen inconsistencias en la versión que recibió por parte del personal de la academia sobre las circunstancias de la muerte de su hija.

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La Academia Militarizada Marina Doenitz es una escuela privada ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas, que presume más de 30 años de operación.

Ofrece servicios educativos desde nivel básico hasta preparatoria, además de internado, semiinternado y campamentos vacacionales con un modelo basado en disciplina, orden y actividades de inspiración militar.

Academia Militarizada Marina Doenitz ı Foto: Redes sociales

Entre las actividades que promueve la institución destacan ejercicios físicos, marchas, entrenamiento de resistencia, banda de guerra, escolta, ceremonias cívicas y campamentos de verano donde los alumnos permanecen varios días bajo supervisión del personal del plantel.

Sin embargo, tras el fallecimiento de Dafne también salieron a la luz antecedentes de la academia. De acuerdo con información pública, en 2021 la institución cambió de razón social luego de conflictos laborales con exempleados y, en 2025, fue desalojada de su antigua sede debido a un litigio relacionado con el inmueble que ocupaba, por lo que trasladó sus operaciones a las instalaciones donde ocurrió la tragedia.

Pese a la controversia, la Academia Militarizada Marina Doenitz cuenta con registro oficial y Clave de Centro de Trabajo (CCT) para impartir educación secundaria en Tamaulipas. Mientras tanto, las autoridades continúan con los peritajes para determinar la causa de la muerte de la menor y establecer si existió alguna responsabilidad por parte del personal encargado del campamento.

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MSL