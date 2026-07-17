Tras muerte de Dafne, exalumnos rompen el silencio sobre presuntas agresiones en Academia Doenitz

La muerte de Dafne, de 13 años, durante un campamento de verano organizado por la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Ciudad Madero, ha provocado que antiguos estudiantes comiencen a compartir públicamente experiencias que, aseguran, vivieron al interior de la institución.

Mientras la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene abierta la investigación por el fallecimiento de la adolescente, diversos exalumnos han difundido testimonios en los que denuncian presuntas novatadas, castigos físicos, acoso y un ambiente de miedo dentro del plantel.

Hasta el momento, estas acusaciones no han sido confirmadas por las autoridades.

🚨Exigen justicia por la muerte de Dafne Zapata, una menor de 13 años, durante un campamento en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.



La madre de la adolescente denunció que la entregó el lunes y le fue devuelta sin vida días después. De… — Azucena Uresti (@azucenau) July 18, 2026

Uno de los exalumnos, quien aseguró haber permanecido cinco años en la academia, relató que durante ese tiempo presenció situaciones que calificó como preocupantes. “La verdad es que yo estuve cinco años en la institución... se viven muchas cosas ahí”, afirmó al recordar su paso por el plantel. Según su testimonio, algunos estudiantes eran sometidos a castigos físicos y humillaciones como parte de la disciplina impuesta en la institución.

Entre los señalamientos más delicados, afirmó que un compañero con discapacidad intelectual presuntamente era castigado de forma degradante. “Lo amarraban en una perrera”, aseguró, y añadió que “a muchos compañeros los amarraban también y los colgaban”. Estas afirmaciones no han sido corroboradas por la Fiscalía y forman parte de los testimonios que comenzaron a surgir tras la muerte de Dafne.

Otra exalumna sostuvo que las estudiantes enfrentaban restricciones y un trato desigual dentro de la academia. “No nos dejaban practicar los deportes que queríamos; teníamos que hacer lo que ellos quisieran”, relató. También aseguró que existía un ambiente en el que las denuncias por presunto acoso no eran atendidas. “Si llegábamos a sufrir acoso por parte de compañeros, no hacían caso, no hacían nada”, afirmó.

El mismo exalumno aseguró además que algunas compañeras le confiaron haber sido víctimas de presunto acoso por parte de integrantes del personal de la academia, incluidos mandos identificados como comandantes.

“Varios profesores las acosaban”, dijo, y añadió que una de las jóvenes le contó que “dos comandantes” presuntamente incurrieron en ese tipo de conductas. Asimismo, señaló que “el principal femenil es muy acosado, demasiado”. Estas acusaciones tampoco han sido acreditadas por las autoridades.

Los testimonios coinciden con otras denuncias de antiguos estudiantes difundidas en los últimos días, quienes describen un ambiente donde, presuntamente, las novatadas, los castigos físicos y las humillaciones formaban parte de la vida cotidiana dentro de la academia.

Tras la muerte de Dafne, estas voces comenzaron a difundirse en redes sociales, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido durante el campamento de verano.

Hasta el momento, la Academia Militarizada de Marina Doenitz no ha emitido un posicionamiento público específico sobre estos nuevos testimonios.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL