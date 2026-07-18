Presentan plan Tulum para impulsar llegada de turismo

La secretaria de Turismo (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora, presentó los resultados del plan estratégico para Tulum para incentivar la llegada de más visitantes, entre los que se encuentra la entrada gratuita al Parque Jaguar y la disminución de tarifas a zonas arqueológicas por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Durante su participación en la conferencia matutina desde Quintana Roo, la titular de la Sectur compartió que, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, fue realizada una reunión con el sector turístico de Tulum, la cual derivó en 10 puntos para mayor atracción de viajeros tanto nacionales como extranjeros.

Entre estos resultados está la entrada sin costo al Parque Jaguar para visitantes nacionales, así como el establecimiento de una red de movilidad eléctrica dentro del sitio para facilitar el transporte de los usuarios.

También fue acordada la disminución a 80 pesos para turistas mexicanos a sitios resguardados por el INAH y de 256 pesos para extranjeros, aunque resaltó que los domingos hay acceso gratuito para connacionales.

Rodríguez Zamora señaló que será implementado un modelo de atención y cuidado hacia los turistas, que estará a cargo de elementos de la Guardia Nacional, así como un Plan de Profesionalización y Certificación para Prestadores de Servicios, para que el diálogo hacia el turista incremente en calidad y “nuestros visitantes y regresen una, dos y tres veces más”, refirió Rodríguez Zamora.

Y detalló que otro de los puntos que serán atendidos, resultado de escuchar las demandas de la población, es la construcción de un estacionamiento en el acceso sur del Parque Jaguar, para un mayor acercamiento hacia el acceso a playas y evitar traslados prolongados a pie por parte de las familias visitantes.

Además, fue acordado un Plan de Ordenamiento y Mejoras de Servicios Públicos para el pueblo de Tulum, que irá acompañado de un nuevo sistema de movilidad pública para habitantes de la ciudad costeña, “el cual cambiará la movilidad y la vida, y la experiencia, no sólo de los visitantes nacionales e internacionales, sino para nuestra gente”, comentó la secretaria de Turismo.

Para dar seguimiento constante y permanente a la riqueza cultural de la población de esta zona de la Península de Yucatán, quedó prevista una campaña de promoción hacia los productos turísticos que ofrece Tulum, sumado a su amplia gama de gastronomía que tiene para ofertar.

“Y lo más importante también es un Programa Integral para la Atracción de Nuevas Rutas Aéreas y el impulso a la conectividad entre el aeropuerto y el centro de Tulum, y pueda ser un acceso viable en el tema del costo y, sobre todo, el que podemos seguir conectando a Tulum con el mundo entero”, culminó la secretaria de Turismo.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum comentó que, durante el periodo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue erigido un parque para proteger y mejorar la experiencia del sitio arqueológico de Tulum.

Sin embargo, tras el acceso gratuito a las playas continúa el cobro de transporte para salvar los casi cuatro kilómetros para llegar al sitio arqueológico, además que en el ingreso tradicional hay un muro que evita un acceso directo, para lo cual, instruyó a ingenieros militares para construir un entrada que permita el acceso director en favor del turismo y la población local.