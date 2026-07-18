México y EU van contra tráfico de armas, huachicol…

EN UN INTENTO por aminorar el tráfico de combustible a través de la frontera entre México y Estados Unidos, autoridades aduanales de ambos países refuerzan el intercambio de información sobre pedimentos de exportación e importación.
La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) sostuvieron un encuentro para el intercambio de información en busca de “una frontera más segura e intercambios comerciales más ágiles”.
- El Tip: La ANAM y la American Chamber of Commerce of Mexico reforzaron su colaboración para impulsar el comercio exterior más ágil, competitivo y seguro entre México y EU.
“En el marco de la colaboración entre ambas entidades, el titular de la ANAM, Héctor Alonso Romero, encabezó una visita de trabajo a las instalaciones, a la cual asistió Diane J. Sabatino, comisionada ejecutiva asistente de la Oficina de Operaciones de la CBP”, detalló la dependencia en un comunicado.
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Durante el encuentro se iniciaron los trabajos para implementar mecanismos que permitan validar y compartir en tiempo real la información contenida en los pedimentos de exportación e importación de ambos países, con el fin de detectar irregularidades y prevenir actividades ilícitas en la frontera.
De acuerdo con la ANAM, el intercambio de datos busca fortalecer los controles aduaneros y mejorar la coordinación binacional para combatir delitos como el huachicol, el contrabando, el tráfico de armas y el narcotráfico.
“El propósito de la reunión fue comenzar los trabajos para establecer mecanismos de validación e intercambio de información en tiempo real sobre los pedimentos de exportación e importación en ambos países, con el propósito de evitar el tráfico ilícito de combustible, armas, drogas y contrabando a través de la frontera entre México y Estados Unidos”, añadió la ANAM.
La dependencia destacó que esta estrategia forma parte del compromiso de ambos gobiernos para consolidar una frontera más segura, agilizar el comercio legal y reforzar la cooperación basada en la confianza, la coordinación y el intercambio de información.