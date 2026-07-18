Expertos no descartan que el parásito llegue al país; llaman a la prevención

EL ORGANISMO parasitario requiere madurar cerca de una semana y contamina principalmente el agua de riego que abastece cultivos de vegetales de hoja verde

MIENTRAS LA ADMINISTRACIÓN de Alimentos y Medicamento de Estados Unidos (FDA) busca el origen de la contaminación que ha enfermado a cerca de 5 mil personas en Estados Unidos, el infectólogo Alejandro Macías alertó que el parásito ya se presenta ocasionalmente en México y podría incrementarse por el intercambio comercial entre ambos países.

“Es muy probable que también lo vayamos a tener en México; no hay que caer en pánico ni mucho menos, pero siempre el llamado a prevenir es fundamental”, dijo el infectólogo.

El especialista consideró inevitable que, debido al intenso intercambio de alimentos entre ambos países, hay una alta probabilidad de que puedan registrarse contagios en territorio nacional.

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Para Alejandro Macías, el problema no radica únicamente en la intensidad de los síntomas, sino en la dificultad para detectar el parásito.

EL ORGANISMO parasitario requiere madurar cerca de una semana y contamina principalmente el agua de riego que abastece cultivos de vegetales de hoja verde ı Foto: Especial

“Es una diarrea explosiva. Es muy poco probable que las personas con esta enfermedad puedan llegar al baño y, cuando llegas ahí, pues estallas literalmente; a veces no te da tiempo”, explicó.

El infectólogo añadió que la enfermedad puede representar un riesgo mayor para personas inmunodeprimidas, como pacientes con cáncer o con VIH, además de que suele prolongarse por semanas.

“No es como cualquier diarrea que se quite en dos o tres días. Esto persiste. El problema es que los laboratorios no suelen identificarlo; si no le dices al laboratorio que lo busquen específicamente, lo más probable es que no lo vayan a identificar”, advirtió.

También señaló que este padecimiento no responde a los tratamientos habituales para otras infecciones intestinales y que su diagnóstico requiere solicitar de manera específica la búsqueda del parásito Cyclospora en el laboratorio, ya que no suele detectarse en los estudios parasitoscópicos convencionales.

De acuerdo con el especialista, el parásito puede contaminar fuentes de agua utilizadas para riego después de ser eliminado por una persona infectada. Posteriormente, puede llegar a alimentos que se consumen crudos.

Entre los productos que mencionó se encuentran lechuga, cilantro, perejil, fresas, frambuesas, cebollines y albahaca, especialmente cuando se consumen frescos y sin cocción.

El especialista también señaló que, aunque la Dirección General de Epidemiología ya mantiene el tema en el radar, en México no existe evidencia de un brote nacional. Agregó que el parásito ya circula de forma esporádica en el país y que algunos casos pueden presentarse durante temporadas de lluvia y calor.

“En México, ese parásito tiene sus estaciones porque madura más fácilmente en el ambiente cuando hay lluvias, humedad y calor”.

El infectólogo recomendó que las personas que presenten una diarrea persistente, explosiva o que dure más de dos o tres días acudan con un médico para recibir valoración.