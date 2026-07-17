Claudia Sheinbaum lanza plan integral contra sargazo en playas de Quintana Roo

Las facilidades crediticias anunciadas para el Infonavit beneficiarán a los trabajadores del sector hotelero que arrastraban deudas rezagadas.

Las playas de Quintana Roo, motor turístico de México, recibirán un respiro ante la recurrente llegada del sargazo. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció desde Playa del Carmen un Plan Integral para limpiar la costa, una medida esperada por residentes y visitantes.

Este ambicioso programa, que iniciará en 15 días, será coordinado por las Secretarías de Marina y de Turismo del Gobierno de México. Su objetivo principal es proteger el ecosistema marino y la vital actividad turística de la región.

Estrategia incluye la adquisición de más embarcaciones especializadas

La estrategia incluye la adquisición de más embarcaciones especializadas para la recolección del sargazo directamente en el mar, considerada la forma más efectiva de mitigar su impacto. Además, se explorarán opciones para el reciclaje del alga, buscando soluciones sostenibles que eviten problemas en las playas.

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La Presidenta Sheinbaum, tras un recorrido aéreo por la costa, destacó la importancia de esta acción. “Nos fuimos a recorrer en helicóptero... para ver el problema del sargazo que impacta mucho al turismo, a la gente y al turismo”, compartió, subrayando el compromiso de su administración con el bienestar local y la economía.

Durante su visita a Playa del Carmen, la mandataria también encabezó la entrega de 474 títulos de propiedad y 30 escrituras a familias de la colonia Colosio. Esta acción forma parte del programa “Vivienda para el Bienestar”, que busca brindar certeza jurídica a miles de hogares mexicanos.

La meta sexenal del Gobierno de México es ambiciosa: entregar un millón de escrituras en todo el país. En Quintana Roo, se contempla la construcción de 57 mil nuevas viviendas, sumándose a un objetivo nacional de 1.8 millones de hogares.

Asimismo, la administración federal trabaja en la condonación y reestructuración de casi 5 millones de créditos impagables del Infonavit y Fovissste, aliviando la carga financiera de numerosas familias trabajadoras.

Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), detalló que los 504 documentos entregados en la colonia Colosio elevan a 2 mil 397 el total de escrituras otorgadas por el Gobierno de México a nivel nacional, saldando una deuda histórica con comunidades que esperaron años por la regularización de sus terrenos.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, agradeció el apoyo federal, que incluyó un subsidio de 8 millones de pesos para las escrituras, complementado con la exención de derechos estatales. “Es un acto de justicia social”, afirmó.

Finalmente, la Presidenta Sheinbaum anunció el “Plan Tulum Renace”, que garantiza entrada gratuita al Parque del Jaguar y establece nuevas tarifas para la Zona Arqueológica y el Área Natural Protegida: 80 pesos para visitantes nacionales y 265 pesos para extranjeros, buscando equilibrar el acceso y la conservación.

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JVR