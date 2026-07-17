Embajador de México en EU aclara alcance de carta sobre centro de detención y reafirma diálogo con Washington

La Embajada de México en Estados Unidos informó que el embajador Roberto Lazzeri sostuvo este viernes una reunión en el Departamento de Estado, en Washington, D.C., como parte de los acercamientos diplomáticos impulsados por el Gobierno de México con autoridades estadounidenses tras el fallecimiento de personas mexicanas bajo custodia migratoria en el centro de detención de Adelanto, California.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la representación diplomática señaló que el encuentro forma parte de una serie de reuniones realizadas durante la semana con funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Durante la reunión, Lazzeri explicó el alcance de la carta de cese y desistimiento enviada días atrás por el Gobierno mexicano, luego de que el Departamento de Estado informara que dicha comunicación fue devuelta por considerar que pretendía orientar las acciones de personal estadounidense.

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De acuerdo con la Embajada, el diplomático precisó que el documento estaba dirigido exclusivamente a la empresa privada encargada de operar el centro de detención de Adelanto, con el propósito de exhortarla a cumplir los protocolos aplicables y garantizar el respeto pleno de los derechos humanos de las personas bajo su custodia.

El día de hoy, el embajador Roberto Lazzeri sostuvo una reunión en el Departamento de Estado, en Washington, D.C., como parte de los acercamientos diplomáticos que el Gobierno de México ha impulsado esta semana con autoridades estadounidenses —incluidos el Departamento de… — Embassy of Mexico in the U.S. (@EmbamexEUA) July 17, 2026

Asimismo, sostuvo que la comunicación fue emitida en ejercicio de la función de protección consular prevista en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, tratado internacional del que México y Estados Unidos forman parte, y que se realizó con pleno respeto a las leyes e instituciones estadounidenses.

La Embajada indicó que el Gobierno de México tomó nota de la devolución de la comunicación por parte de las autoridades estadounidenses y consideró que las preocupaciones que motivaron su envío quedaron formalmente planteadas mediante los canales diplomáticos.

“Las preocupaciones que motivaron la comunicación han quedado formalmente planteadas por la vía diplomática, tanto en la reunión de hoy como en los encuentros sostenidos durante la semana con el DHS y el ICE”, señaló.

Finalmente, la representación diplomática reiteró que México continuará dando seguimiento a los casos de connacionales fallecidos bajo custodia migratoria y mantendrá la coordinación con las autoridades estadounidenses.

“El Gobierno de México continuará trabajando bajo los principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación”, concluyó la Embajada.

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MSL