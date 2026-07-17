Agente del ICE es identificado por su exesposa

La muerte de Johan Sebastián Durán Guerrero ocurrió una semana después de que el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, y que tenía tres hijos, fuera asesinado por agentes.

EL AGENTE del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que disparó al colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero en Maine fue identificado como David Michael Brouillette, luego de que su exesposa Ashley Brouillette revelara su nombre en una entrevista con el diario Por tland Press Herald.

Ashley Brouillette aseguró que, después del tiroteo, su exmarido la llamó para admitir lo ocurrido, justificar sus acciones y pedirle que mintiera para proteger su reputación. Según relató, él afirmó que Durán Guerrero intentó atropellarlo con su automóvil, pero ella rechazó esa versión porque, tras revisar los videos del incidente, no observó que el colombiano embistiera al agente.

5 personas fueron asesinadas por el ICE en redadas

La mujer dijo que decidió hablar públicamente porque ya había advertido a superiores militares sobre la salud mental de David Michael Brouillette. También denunció que sufrió maltrato durante su relación y que ella y su familia han recibido amenazas desde que comenzó a difundirse la identidad del agente.

Johan Sebastián Durán, de 26 años, contaba con permiso de trabajo y número de Seguro Social en Estados Unidos. El lunes viajaba con su pareja y su hija de tres años cuando se encontró con agentes del ICE en Biddeford, Maine. La corporación confirmó que el colombiano no era el objetivo del operativo, que buscaba a otra persona con orden de deportación. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que los agentes dispararon por razones de seguridad pública al considerar que el vehículo intentó huir.

22 inmigrantes han fallecido bajo custodia del ICEen 2026

El periódico informó que David Michael Brouillette es un veterano de guerra, agente inmobiliario con licencia y ha ocupado diversos cargos en cuerpos de seguridad en Maine. Un portavoz del ICE indicó que cuenta con casi 10 años de experiencia en las fuerzas del orden federales.

Tras los recientes hechos, el ICE ordenó suspender la mayoría de las detenciones de vehículos, pero el presidente Donald Trump defendió el miércoles esa práctica y pidió mantenerla.