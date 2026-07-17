Trump revive teoría del fraude electoral en 2020; acusa injerencia china

El presidente de EU, Donald Trump, habla en el Salón Este de la Casa Blanca, ayer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dedicó ayer su discurso en horario estelar a insistir en la necesidad de reformar el sistema electoral de su país, aunque comenzó su mensaje destacando los resultados económicos de su gobierno y las elecciones emprendidas en materia migratoria.

“Nos está yendo muy bien”, afirmó al inicio de su intervención. Señaló que el reporte más reciente sobre la inflación mostró la mayor caída mensual en más de seis años y promovió su iniciativa de las Cuentas Trump.

Asimismo, aseguró que su administración reforzó la seguridad en la frontera con México y sostuvo que el ingreso de migrantes en situación irregular se redujo al mínimo. Según el magnate, las fronteras estadounidenses pasaron de ser las menos seguras a convertirse en las más protegidas del país.

El Dato: Dos de las tres grandes cadenas de televisión de Estados Unidos, ABC, NBC y CNN, optaron por no transmitir el mensaje completo en sus canales principales.

“Teníamos la peor frontera en la historia del país y la historia ha cambiado. La frontera es la más segura desde 1900”, declaró durante el mensaje.

Aunque anticipó que el eje central de su discurso sería la integridad electoral, el republicano dedicó parte de su intervención a hablar sobre el conflicto con Irán. Afirmó que Estados Unidos está obteniendo avances importantes en el país persa y aseguró que los resultados de esas acciones se conocerán muy pronto. Sus declaraciones se producen después de que Washington intensificó los ataques aéreos contra infraestructura iraní como parte de la presión para debilitar el control de Teherán sobre el estrecho de Ormuz.

“Tenemos, por mucho, las Fuerzas Armadas más fuertes y poderosas del mundo. Las reconstruí durante mi primer mandato y, lamentablemente, ahora nos vemos obligados a usarlas”, expresó.

18 estados compraron los datos de los votantes

EL EJE DE SUS ACUSACIONES. La mayor parte de su discurso lo dedicó a denunciar presuntas vulnerabilidades en el sistema electoral estadounidense. Donald Trump afirmó que el gobierno desclasificó documentos de inteligencia que, según dijo, muestran que China obtuvo de manera ilegal 220 millones de registros de votantes estadounidenses con nombres, datos de contacto, afiliaciones políticas y otra información sensible.

También aseguró que Pekín intentó influir en las elecciones legislativas de 2018, así como en las presidenciales de 2020, además de trabajar para debilitar la confianza de los ciudadanos en las instituciones estadounidenses.

El presidente sostuvo que más de 15 estados fueron objeto de ataques informáticos y afirmó que durante años integrantes de la comunidad de inteligencia ocultaron información sobre el alcance de esas actividades. Asimismo, aseguró que el propósito de hacer públicos esos documentos no es desacreditar las elecciones, sino fortalecer la confianza ciudadana en el sistema.

El Tip: EL MAGNATE mantiene su respaldo a la Ley Save America, iniciativa que exige identificación con fotografía y prueba de ciudadanía estadounidense para votar.

En tanto, acusó al llamado “Estado profundo” de minimizar las acciones de China y denunció un supuesto encubrimiento por parte del Departamento de Justicia sobre investigaciones relacionadas con las elecciones de 2020 en Michigan.

De acuerdo con Donald Trump, los sistemas electorales estadounidenses son vulnerables a ataques informáticos de países como China, Rusia y Corea del Norte, por lo que insistió en la necesidad de reforzar la infraestructura electoral.

NUEVAS REVISIONES. Donald Trump informó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) identificó aproximadamente 278 mil personas no ciudadanas registradas en padrones electorales estatales.

Añadió que, a su juicio, la cifra real podría ser mayor y anunció que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ofrecerá una sesión informativa para explicar los hallazgos y detallar las presuntas vulnerabilidades detectadas en los sistemas de votación electrónica.

También aseguró que su gobierno ya comenzó a informar a gobernadores, senadores y miembros del Congreso sobre posibles problemas detectados en distintos estados. “Si se observa el sistema de votación hoy, está en muy mal estado en muchos estados, y estamos comprometidos a corregirlo”, afirmó.

El magnate señaló que su administración trabajará con las autoridades estatales y locales para corregir las vulnerabilidades técnicas antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato.

El presidente de Estados Unidos, también reiteró que impulsará cambios para fortalecer la seguridad electoral y defendió la aprobación de nuevas medidas para verificar la identidad y la ciudadanía de quienes se registren para votar.

Sin embargo, las afirmaciones del mandatario estadounidense contrastan con evaluaciones elaboradas por la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Un informe desclasificado en 2021 concluyó que no existían indicios de que algún actor extranjero hubiera alterado aspectos técnicos de la elección presidencial de 2020, incluidos los registros de votantes, las boletas, el conteo o los resultados.

Además, el programa Save, citado por el mandatario republicano para sustentar parte de sus afirmaciones, advierte que los estados deben verificar individualmente los resultados antes de utilizarlos para depurar sus padrones, ya que puede clasificar de forma errónea a ciudadanos naturalizados como personas no ciudadanas.

Antes del discurso de Donald Trump, un portavoz de la embajada de China rechazó las acusaciones del mandatario estadounidense y aseguró que Pekín nunca ha interferido ni interferirá en las elecciones presidenciales del país norteamericano.