Identifican a mexicano que murió en durante redada del ICE; suman caso a reclamo de México a EU

Gobierno ya se puso en contacto con la familia para asistirla

El connacional que murió atropellado durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se sumará al reclamo que México emprendió por la vía judicial contra agentes de Estados Unidos, a raíz de las ahora 18 muertes de mexicanos durante las redadas emprendidas por el gobierno de Donald Trump.

Al inicio de esta semana se reportó el fallecimiento de otro mexicano, que fue arrollado por un camión de carga cuando intentaba huir del operativo de las autoridades migratorias estadounidenses.

Al consultarle si el paisano ya fue identificado, la Presidenta Claudia Sheinbaum lo confirmó, aunque no ahondó en detalles hasta que éstos fueran especificados por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Afirmó que el Gobierno ya se puso en contacto con la familia para asistirla.

“(El canciller Roberto Velasco) me informó el día de ayer; ya no hablé con él de este tema, pero de inmediato cuando ocurrió me informó y se pusieron en contacto con las familias de parte del consulado. Y para ver si tenemos el nombre de este mexicano que, en efecto, en un operativo del ICE él corre y al cruzar una calle es atropellado. Entonces, se incorpora también como parte del trabajo que estamos haciendo tanto de en la forma diplomática como en las denuncias directas”, dijo Claudia Sheinbaum este jueves en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum reiteró su rechazo a los operativos ordenados por su homólogo estadounidense, al insistir en que migrar no es un delito y que cualquier deportación debe de llevarse a cabo con respeto a los derechos humanos.

“Saben que no estamos de acuerdo nosotros. Si hay alguna persona que haya cometido algún delito, debe de perseguirse. Pero la migración no debe criminalizarse per se. Entonces, si hay una persona que por razones migratorias, de acuerdo con las leyes de Estados Unidos debe ser deportada, pues que se haga en el marco del respeto a los derechos humanos”, insistió.

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FGR