¿Dónde está actualmente José Ramón Laija Serrano y qué pasó con él?

Recientemente comenzó a hablarse de nueva cuenta de José Ramón Laija Serrano, pues en redes sociales circulan fotografías del arresto del ahora convicto; además, señalan su presunta relación con los cantantes Tito Doble P y Peso Pluma.

Pese a que desde hace algunos años se ha apuntado que presuntamente el cantante Tito Doble P; quien es primo de Peso Pluma, tiene vínculos con quien fuera jefe de plaza en Nayarit, este 2026 se retomó la conversación.

El nombre de Tito Doble P es Jesús Roberto Laija García, mientras que el nombre de Peso Pluma es Hassan Emilio Kabande Laija; por lo que ahora ambos han sido relacionados con el narcotraficante conocido como “El Colo” o “El Coloche”.

Esto se debe a que se publicaron una serie de fotografías del 2003, cuando José Ramón Larja Serrano fue trasladado por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) desde Tepic hacia la Ciudad de México para que fuera juzgado.

Hasta el momento ninguno de los dos cantantes ha emitido información que confirme o descarte los señalamientos y presuntos vínculos familiares con Laija Serrano, por lo que la información de los presuntos nexos con “El Colo” son especulaciones de los internautas.

¿Qué pasó con José Ramón Laija Serrano y dónde está?

José Ramón Laija Serrano, conocido bajo los alias de “El Coloche” o “El Colo”, fue señalado como el jefe del cártel de Juárez en Nayarit, quien de acuerdo con los reportes de diversos medios, mantenía control en otros estados.

En agosto del 2003 “El Colo” fue detenido la noche de un jueves durante un operativo que se realizó en la colonia Rodeo de la ciudad de Tepic, Nayarit, junto a Víctor Manuel Carrillo Terrazas, Luís Pérez Meza y Roberto Antonio Navarro.

El capo; quien presuntamente era el heredero de la organización criminal de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y Héctor “El Güero” Palma Salazars, fue detenido el 7 de agosto del 2003 por elementos judiciales cuando se transportaba en un vehículo tipo Van sin matricula en el que viajaba con otros tres acompañantes.

El "cantante"Jesús Roberto Laija García,mejor alias Tito Double conto en una entrevista que nacio en Tepic,lo que no dijo fue su parentesco cercano con José Ramón Laija Serrano (a)"el Colo" importante narcotraficante y jefe de plaza en Nayarit que operaba para el "Güero Palma". pic.twitter.com/H5SvCX5FGR — Libertador De México (@Libertador_Mx) November 13, 2024

Tanto él como sus acompañantes fueron trasladados por elementos del Ejército Mexicano y de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) al penal de máxima seguridad de La Palma.

Los elementos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada brindaron los elementos que implicaron a “El Colo” en hechos registrados el 2 y 3 de septiembre de 1992.

De acuerdo con la información que se conoce, este formó parte de un comando armado que se encargó de realizar el secuestro de nueve personas relacionadas con Miguel Ángel Félix Gallardo.

En mayo del 2009 el Juez Quinto de Distrito en Tamaulipas, Francisco Javier Cavazos Argüelles, dió a “El Coloche” Laija Serrano una sentencia de 27 años 6 meses y 16 días por los delitos de privación de la libertad en modalidad de secuestro.

José Ramón Laija Serrano mientras baja de un avión de la extinta Procuraduría General de la República en el aeropuerto del entonces Distrito Federal ı Foto: Redes Sociales

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